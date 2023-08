Estudiante de Medicina de la UNAM se arroja a vías del Metro; deja una emotiva nota de despedida

Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se arrojó a las vías del Metro, en la estación Copilco, de la Línea 3.

En redes sociales hubo quienes aseguraron conocer al estudiante, identificado como Carlos, circuló que entre sus pertenencias llevaba una mochila, en la cual portaba en una pequeña hoja de color rosa, manchada de sangre que decía: " Gracias por toda tu ayuda, serás una excepcional doctora. Carlos y Carla ".

Tras arrojarse a las vías, el Metro compartió: "#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".

Era estudiante de Medicina de la @UNAM_MX el joven que se arrojó ayer al Metro en Copilco:



“Gracias por toda tu ayuda, serás una sensacional doctora”, se lee en un postit. pic.twitter.com/hBVhAd0P3e — Antonio Nieto (@siete_letras) August 29, 2023

Por su parte, en comentarios de Facebook, la usuaria Karlita Glez aseguró que supuestamente tenía una amistad con el joven: "Él era mi amigo y no fue por una novia, no sabía que él estaba pensando en un suicidio. Les pido más respeto por él, no saben ni tienen la idea del niño tan excelente y grande que era, un niño brillante con un cora de pollito, lo voy a querer siempre un montón".

La joven que indicó que no conocía los motivos que encaminaron a Carlos a quitarse la vida, explicó que no lo hizo por una relación amorosa, también mencionó el tiempo en el que escribió el mensaje de la hoja rosa: "eso lo escribió en el curso que tomamos juntos, eran buenos deseos que quisieras decirle a alguien, yo soy esa Karla, no sabía escribir mi nombre, pero no importaba porque era un niño maravilloso, lo quise muchísimos, fuimos amiguitos desde el primer día en el curso para entrar a la carrera ".

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto, sin embargo, comenzaron a circular diversas opiniones sobre el acto del joven y hubo quienes lo reconocieron, una usuaria de redes lo describió como un joven muy inteligente, algunos lamentaron la acción, mientras que otros cibernautas se enojaron por llegar tarde a sus actividades, ya que el Metro paró varios minutos.

Reforzamos el programa #SalvemosVidas, con un módulo permanente de atención y referencia psicológica, donde personal especializado apoya a las y los usuarios que lo soliciten y así coadyuvar a la prevención de la ideación suicida. Consulta horario y ubicación👇🏼 pic.twitter.com/ZP0dAbCkwG — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2023

Reforzamos el programa #SalvemosVidas, con un módulo permanente de atención y referencia psicológica, donde personal especializado apoya a las y los usuarios que lo soliciten y así coadyuvar a la prevención de la ideación suicida. Consulta horario y ubicación👇🏼 pic.twitter.com/ZP0dAbCkwG — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT