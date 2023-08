VIDEO. Durante protesta, personal médico de CDMX se enfrenta con policías

Cientos de médicos y enfermeras se manifiestan en el centro historico de la Ciudad de México para exigir la basificación de sus plazas y mejoras en sus condiciones laborales.

En un inicio la protesta, que comenzó poco después de las 6:00 de la mañana, se realizaba a las afueras del Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí el personal de salud de la Ciudad de México se congregó con globos y pancartas para urgir los basifiquen pronto pues estás hartos de ser "mano de obra barata".

Al grito de "basificación es la solución" personal médico de hospitales de la #CDMX se manifiestan a las afueras de Palacio Nacional, para exigir la basificación de sus plazas y respeto a sus años de antigüedad. pic.twitter.com/BM1iHY8ioa — OAXACA INFORMATIVO (@OaxacaInforma10) August 8, 2023

No obstante, ante la nula respuesta y atención que recibieron en Palacio Nacional, donde al grito de "basificación es la solución" pedían que atendieran sus demandas, los al menos 300 médicos y enfermeras decidieron mover su protesta hacia la Secretaría de Gobernación.

Personal de Salud principalmente de la Ciudad y del estado de Guerrero se manifestaron desde las 6 de la mañana frente a Palacio Nacional para exigir contratos justos, basificación y unificación de sueldos. Foto: Cuartoscuro

Pero durante su movilización fueron retenidos por policías antimotines de la Ciudad de México, quienes los encapsularon sobre la calle Madero y Bolívar, lo que derivo en empujones y quejas por parte del personal de salud en su intento por abrirse paso.

🚨 #AHORA Protesta de Médicos del Sector Salud en Ciudad de México: Enfrentamientos con la Policía en el Zocalo de la CDMX al Exigir Atención a Demandas y Diálogo con el Gobierno pic.twitter.com/dH2WcD8dpX — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) August 8, 2023

"Les rogamos no nos lleven" y "no somos delincuentes" son algunas de las frases que les gritan a los policías para que los dejen seguir hacia Gobernación, al sostener que están en su derecho de manifestarse pues no les están respetando sus años de antigüedad y "este gobierno les tiene que cumplir".

Personal médico y de enfermería se encuentra cercado por granaderos entre la calle Motolinia y Madero del centro de la CDMX. Se dirigían al zócalo para exigir mejoras laborales y prestaciones. Difusión pic.twitter.com/tShhvYZNmx — Isela CR (@Incienz) August 8, 2023

En la manifestación con la que exigen homologación de sueldos y bases con dígito sindical para todos los tipos de contratación, estuvieron presentes personal de los hospitales General de Milpa Alta, General Enrique Cabrera, General de Tláhuac, General Xoco, así como representantes de Guerrero, Veracruz, Puebla.

El pasado 17 de julio, personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizaron bloqueos en al menos 10 vialidades importantes de la capital para protestar contra la incorporación del IMSS-Bienestar, ya que señalaban ha habido incumplimiento en la regularización de sus contratos y derechos laborales.

