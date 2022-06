"No violamos ninguna ley electoral": Sheinbaum y Ramírez Bedolla

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los gobernadores de Morena no violaron ninguna ley electoral, luego de que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los mandatarios incurrieron en una falta a la legislación por hacer propaganda gubernamental durante la Revocación de Mandato.

La mandataria capitalina explicó que lo que se busca hacer es "judicializar" asuntos que tienen que ver con la democracia del país.

"Los gobernadores, gobernadoras, de la Cuarta Transformación, estamos unidos y tenemos esta posición. Desde mi punto de vista, es lo que buscan, judicializar temas que tienen que ver con la democracia, nosotros no violamos ninguna ley electoral". Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Sheinbaum Pardo reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no actuó de manera adecuada en el proceso de Revocación de Mandato, ya que no hubo la difusión suficiente.

Al ser cuestionada si no le preocupa estar en la lista de sancionados, la mandataria señaló que no: "nosotros hacemos lo que nos dicta nuestra conciencia. Y estamos convencidos, no solamente que no violamos ninguna ley electoral, sino que estamos contribuyendo al proceso democrático de nuestro país".

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que la sanción que les impone el TEPJF fue por un tema de libre expresión y no por algo más como uso de recursos públicos.

"La sanción fue por un tema de libre expresión. También, aunque tengamos un encargo público, tengamos una representación popular y tengamos la representación de nuestros estados, seguimos teniendo también libertades y las ejercemos". Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

En este sentido, advirtió que la persecución del INE es evidente.

KEFS