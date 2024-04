Violencia familiar persiste en CDMX tras la pandemia por el Covid-19

La violencia familiar en la Ciudad de México incrementó 45.7 por ciento durante la actual administración y desde el primer año de la pandemia por Covid-19 las cifras anuales rebasan los 30 mil casos.

De acuerdo con los datos entregados por la Fiscalía capitalina al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 hubo 25 mil 774 carpetas de investigación por este ilícito y un año después la cifra aumentó a 27 mil 765.

El 28 de febrero de 2020, las autoridades en México reportaron el primer caso de SARS-CoV-2 en México y el 11 de marzo declararon la pandemia. De esta manera urgieron a la ciudadanía al confinamiento, situación que, de acuerdo con ONU Mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agravó la violencia de género.

Los datos del SESNSP muestran que, al siguiente año de la emergencia sanitaria, la violencia familiar aumentó a 34 mil 848. En este año, 2021, el Gobierno capitalino llevó a cabo la reactivación económica.

En 2020, Alejandro se quedó sin empleo a causa del Covid-19 y debido al confinamiento en su hogar pasó más tiempo con Frida, a quien comenzó a agredir. Los ataques aumentaron hasta que un día ella casi muere.

La joven de 24 años contó a La Razón que durante tres meses Alejandro la golpeó y luego comenzó a hacer lo mismo con su hijo.

Cada que pedía informes nadie me ayudaba, siempre me revictimizaron y eso hizo que mi autoestima se fuera al suelo, entré en depresión y por más que insistía a nadie le importa

Frida

Víctima de violencia familiar

La víctima mencionó que, debido a esa situación, en diciembre de ese año huyó junto con su hijo de su casa, en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta.

“Él siempre fue celoso, posesivo, pero jamás me había golpeado, teníamos tres años juntos y fue hasta el aislamiento de la pandemia cuando empezó a ponerse más y más agresivo, trataba de entenderlo, porque pensaba que estaba frustrado, porque no tenía trabajo, pensaba que iba a cambiar el panorama, y bueno sí cambió, pero nunca pensé que para mal”, comentó Frida.

Fue un jueves cuando Alejandro estaba alcoholizado y le arrebató el celular a Frida mientras estaba recostada en la cama y veía sus redes sociales. La mujer recordó que el sujeto la acusó de ser infiel, por lo que se montó sobre ella, puso sus rodillas sobre sus antebrazos para inmovilizarla y le colocó una almohada sobre la cabeza intentando asfixiarla.

“Mi niño me salvó, entró al cuarto y su papá me quitó la almohada, yo ya estaba mareada. Mi hijo corrió a abrazarme asustado y su papá le dijo que estábamos jugando, lo empujó para que se saliera, pero le dije que si tocaba a mi hijo iba a gritar, entonces se fue y yo aproveché para tomar mis cosas e irme con mi bebé”, recordó.

Frida no tenía familiares cercanos, por lo que buscó a una vecina con quien mantenía una buena relación y le aconsejó que denunciaran a Alejandro. Ambas acudieron al Ministerio Público Sosa Texcoco, pero Frida dijo que al año de lo acontecido optó por rendirse en su búsqueda de justicia, pues no notó avances en las investigaciones.

“Desde un inicio me dijeron que estos procesos son largos, pero cada que pedía informes nadie me ayudaba, siempre me revictimizaron y eso hizo que mi autoestima se fuera al suelo, entré en depresión y por más que insistía a nadie le importa, también tenía miedo que Alejandro me buscara e intentara vengarse”, expuso.

De acuerdo con los datos del SESNSP, el primer trimestre de 2023 fue el que más carpetas de investigación por violencia familiar registró en los últimos cinco años con nueve mil 609.

. Gráfico: La Razón de México

El informe detalla que de enero a marzo del presente año la Fiscalía capitalina reportó ocho mil 998 casos de este ilícito. La cifra es menor a la de un año antes, pero es la segunda más alta desde 2019.

ALCALDÍAS INSEGURAS. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en Milpa Alta se registraron 344 casos de violencia familiar al inicio de la administración y para el 2023 hubo 646, lo que significa un aumento de 87.7 por ciento.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, la violencia familiar incrementó 110 por ciento entre 2018 y 2023 luego de pasar de dos mil 109 a cuatro mil 433 casos, respectivamente.

En Cuauhtémoc, dicho delito pasó de mil 663 en 2018 a dos mil 721 en 2023, es decir, un aumento de 63.6 puntos porcentuales; mientras que, en el mismo lapso, pero en Iztapalapa, se registró un incremento de 97.11 por ciento al pasar de tres mil 361 a seis mil 625.

El pasado 27 de marzo, el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que durante la actual administración se ha logrado la vinculación a proceso de más de 13 mil 949 presuntos agresores de mujeres, lo que representa un alza de 77 por ciento en los últimos años.