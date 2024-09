Zócalo se ilumina con águila monumental para celebrar fiestas patrias en CDMX

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México su último encendido del alumbrado decorativo con motivo del 214 aniversario de la Independencia de México, en el que destaca un águila monumental.

Durante el evento, el mandatario destacó que los adornos que se colocaron para este año conmemoran las tres transformaciones del país con las imágenes los héroes y heroínas de cada una.

“Esta iluminación especial incluye, además, a nuestros héroes y nuestras heroínas de la Primera, la Segunda y la Tercera Transformación: la Primera Transformación, que es la Independencia, con Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, Morelos, Leona Vicario; la Segunda Transformación, que es la Reforma, con Benito Juárez; la Tercera Transformación con Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas”, mencionó.

El Ejecutivo local además recordó que actualmente se vive la Cuarta Transformación social del país, movimiento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual tendrá continuidad.

Batres Guadarrama además resaltó que en la calle 20 de noviembre, esquina con el Zócalo capitalino, se colocó una enorme águila dorada devorando a una serpiente.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la figura mide 16 metros de altura y pesa cerca de cinco toneladas, lo que la hace la más grande que haya sido colocada en este sitio en una fiesta patria.

“Se trata de un conjunto especial: aquí tenemos un decorado en tercera dimensión con una figura que representa un águila en un nopal devorando una serpiente; es la figura más grande que se ha colocado para un alumbrado decorativo”, afirmó.

Batres Guadarrama también desveló una placa conmemorativa sobre la recuperación y peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México.

“Hoy, esta noche, encendemos la iluminación que nos recuerda que México es independiente, que México no es colonia de nadie, que México no es protectorado de ninguna potencia, que México es una nación independiente que no admite injerencia de nadie en sus asuntos soberanos. Somos un país amigo de todas las naciones, pero somos una nación a la que se le respeta en el escenario internacional. Hoy, nos recordamos como mexicanas y mexicanos y recordamos al mundo que México es una Nación independiente”