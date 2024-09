AMLO asegura que en su sexenio no ha habido casos graves de corrupción ni amiguismo ni influyentismo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en seis años no hemos tenido casos graves de corrupción en el Gobierno federal, con excepción de Segalmex, ya que se escogieron bien a los integrantes del gabinete; aseguró que tampoco hubo amiguismo, influyentismo, ni nepotismo porque "todo el tiempo estoy como guardián de eso y del presupuesto".

AMLO informó que a consecuencia de esas acciones gubernamentales se lograron ahorros por más de dos billones de pesos, los cuales, abundó, se han destinado a programas sociales, lo que permitió reducir la pobreza, que al menos 30 millones de familias tengan al menos un apoyo gubernamental.

"Nos hemos ahorrado por combatir la corrupción dos billones de pesos, se ha venido limpiando el Gobierno de arriba para abajo. No hemos tenido casos graves de corrupción como sucedía en gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo, el gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país.

"Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción, uno que ya se está atendiendo, que fue el de Segalmex, se logró recuperar una cantidad de dinero considerable y hay detenidos por este caso porque no sólo no hemos permitido la corrupción y tampoco la impunidad que van de la mano siempre", sostuvo AMLO.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, destacó que si se escoge bien a los integrantes del gabinete, se va evitar la corrupción; "es muy importante el equipo, que no exista contubernio, asociación delictuosa entre el poder económico y el poder político".

AMLO dio a conocer algunas cifras de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre atención a las denuncias de corrupción en la administración pública.

AMLO agregó que mil 830 servidores públicos recibieron amonestación privada; dos mil 444 amonestaciones públicas; 726 destituciones; cinco mil 861 inhabilitaciones; 622 sanciones económicas; tres mil 978 suspensiones.

AMLO explicó que el jueves, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Seecretaría de Gobernación (Segob), y el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, ampliarán la información sobre Segalmex y otros casos de corrupción.

Más adelante, AMLO rechazó que el exasesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer tenga alguna denuncia penal en su contra.

-¿Scherer lo traicionó?, preguntó una reportera, ante lo cual López Obrador respondió tajante: "No", al tiempo que insistió que no hay sanción alguna contra el exservidor público.

