Zona centro vive caos de 4 horas por cierre parcial de L2 del Metro

La suspensión parcial de la Línea 2 del Metro durante cerca de cuatro horas afectó a miles de usuarios, quienes tuvieron que hacer largas filas para abordar camiones de apoyo, otro transporte o bien, para caminar rumbo a sus destinos.

Alrededor de las 11:00 horas, la dependencia informó sobre la revisión a una zona de vías a causa de un objeto metálico. Esto provocó que no hubiera servicio de la estación Normal hasta Tasqueña.

Personal de Transportación y Protección Civil del Metro desalojó a los usuarios que estaban en alguna de las 18 estaciones suspendidas. Esto provocó que, por ejemplo, la avenida Tlalpan también tuviera afectaciones viales.

La Línea 2, cuyo primer tramo de Tacuba a Cuatro Caminos se inauguró en 1984, es importante para la movilidad de la capital, ya que tiene siete conexiones con seis líneas del Metro y ayuda a conectar a las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, aunque es cercana a otras más.

De acuerdo con el Metro, esta ruta es la que más pasajeros transporta, pues en 2020, año de la pandemia por Covid-19, la afluencia fue de 137.7 millones, cifra que bajó un año después a 113.5 millones.

En 2022 los usuarios fueron 177.1 millones y en 2023 fueron 198.8 millones.

La noticia de las afectaciones se difundió rápido en redes sociales, pues personas que, por ejemplo, viajaban en Metrobús rumbo a Velódromo ya planificaban sus viajes, pero otros estaban desconcertados por lo que sucedía.

“Hola, mi amor, sí, ya vi que no hay servicio en la Línea Azul. Pásame el mapa del Metro para ver cómo llego”, dijo un hombre que hablaba por teléfono.

Usuarios afectados por el cierre de la L2 del Metro a causa de un corto circuito, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

A las 12:19, el Metro informó que técnicos llevaban a cabo un ajuste en vía, en la interceptación Pino Suárez-Zócalo.

De acuerdo con la autoridad, la afectación pudo ser causada por un objeto metálico, aunque no precisó de qué elemento se trató y si fue provocado.

El pasado 3 de julio, el Metro informó que entre enero y junio registró al menos mil 816 objetos que habían caído en las vías de alguna estación de la red.

La dependencia precisó que del total casos, 743 fueron por teléfonos celulares, 296 audífonos, 92 lentes, 86 piezas de calzado, 85 bastones o muletas, 33 juegos de llaves, 18 paraguas, 16 latas y 11 globos metálicos. El resto fue por otros elementos.

“No hay civilidad y hay que tener una mejor cultura en México. Voy a hacer un trámite, todavía tengo posibilidad de hacerlo, pero habrá personas que no y, desgraciadamente, son cosas que pasan y ni modo que me enoje, no resuelvo nada”, comentó Soledad Torres a La Razón sobre la caída de objetos a las vías.

La mujer mencionó que tardó cerca de 20 minutos en abordar un camión en la base instalada afuera de la estación Pino Suárez, sobre José María Izazaga. El retraso que tenía ya era de una hora, dijo.

La fila de pasajeros daba la vuelta al Jardín San Miguel, por José María Pino Suárez hasta San Jerónimo, casi esquina 20 de Noviembre.

Para ese momento el servicio provisional era de Colegio Militar a Cuatro Caminos y de Pino Suárez a Tasqueña.

“Está enorme la fila, yo tenía que entrar a trabajar a las 12:30 horas. Yo venía de Chabacano, nada más nos bajaron. Voy a tomar el Metrobús, porque si me espero no voy a llegar”, dijo Abril, quien cargaba en sus manos un folder con papeles.

Aunque había quienes no sabían lo que sucedía ni por qué habían sido desalojados, otros estaban estresados, caminaban rápido y hablaban golpeado. “¡Ay, compermiso, compermiso!”, expresó una joven que se metió a la fila.

Mientras los usuarios, muchos desconcertados por la situación, buscaban cómo llegar a sus destinos, el titular del Metro, Guillermo Calderón, y personal de distintas áreas trabajaban en la zona afectada para reanudar el servicio.

Los camiones que eran abordados por las personas en Pino Suárez rumbo a la estación Normal tomaban José María Izazaga, luego Eje Central, Avenida Hidalgo, Avenida México-Tenochtitlán, Avenida Ribera de San Cosme hasta llegar a la Calzada México-Tacuba.

A lo largo del trayecto, afuera de las estaciones como Juárez, Hidalgo y Revolución había filas de personas para subir a un camión, incluso a vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Cerca de las 14:00 horas, el servicio aún estaba suspendido y la estación Normal, a la que llegaban los camiones, tenía las puertas cerradas. Al sitio no dejaban de llegar personas para preguntar a los policías por qué no había servicio y cómo podían tomar un vehículo.

“Voy para el Instituto Leonardo Bravo. Ya llevo casi 45 minutos (de retraso), no sabía de esto (del cierre)”, dijo Eduardo Orozco, un estudiante.

Al ser cuestionado acerca de que un objeto en vías fue el causante del cierre parcial de la Línea 2, el joven criticó a los usuarios de este transporte, pues a pesar de los avisos de precaución aún tienen accidentes de este tipo con sus objetos.

“Está mal, tienen las señalizaciones, tienen todo, pero bueno, a veces en nosotros cabe la imprudenciar”, dijo.

A las 15:10 horas, el Metro informó en sus redes sociales sobre la reanudación del servicio en la Línea 2.