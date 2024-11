Pese a recortes, “a la FILIJ no le falta nada”: Marilina Barona

Pese a que el presupuesto de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) ha ido en declive en los últimos años, al pasar de los 42 millones de pesos de 2018 a los 13 millones que tuvo en 2023, que hay menos presencia de autores internacionales y que de los casi mil 300 sellos editoriales que participaron hace seis años, este 2024 sólo cuentan con 74, su directora Marilina Barona aseguró a La Razón que al encuentro “no le falta nada”, pues tendrán una oferta de 650 talleres, 100 presentaciones de libros y más de 130 actividades gratuitas, que sumadas, aún son lejanas a las más de dos mil 500 que se ofrecieron en 2018.

Ante un 2025 en el que se suma a la oferta de la Ciudad de México la nueva Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIAZ), con inversión de 25 millones de pesos y la participación de más de 100 editoriales, Marilina Barona comentó que no les preocupa, pues la FILIJ tiene un público cautivo y los precios de los stands se han mantenido, el año pasado un módulo de 3x3 metros era de 23 mil 400 pesos.

Este año la FILIJ será del 8 al 18 de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en el espacio conocido como La Milla. Contará con la presencia de Gabriela Peyron, Jonathan Minila, Judy Goldman y Antonio Malpica, entre otros más.

TE RECOMENDAMOS: Dejó un legado de 9 producciones musicales Alistan homenaje póstumo al pianista y promotor de la música brasileña Joao Henrique

Apenas se anunció la FILIAZ en el Parque Aztlán, ¿esperan pueda tener una repercusión para la edición 2025 de la FILIJ? No creo que resulte una competencia, la FILIJ tiene ya un prestigio, es una comunidad de comunidades, si les dicen va a haber otra feria, no son personas que van a abandonar la FILIJ, no nos preocupa.

¿Hay preocupación de que algunas editoriales se bajen de la FILIJ para irse a la Filiaz? Si por costos nos vamos, la otra feria es muchísimo más cara. La FILIJ es mucho más barata. Ojalá hubiera 500 ferias infantiles en el país y todas con éxito. Qué bueno que por todos los rincones se fomente la lectura.

En 2023 se agregó la divulgación de la ciencia, ¿este año habrá más novedades? Lo de divulgación de la ciencia se refuerza mucho, va a haber un concierto-charla de la relación entre las matemáticas y la música, va a estar Julieta Fierro el 16 de noviembre, el 9 damos paso a una noche de estrellas, todos los días va a estar una asociación de astronomía que llega por primera vez a la feria. Vamos a tener música para todos los gustos.

¿Cuántos autores participan este año? Habrá poco más de 100 presentaciones de libros, cada presentación es con autores. Vamos a tener la presencia del gremio de la ilustración.

¿Cuántos autores internacionales acuden? Internacional no hay mucho, porque por alguna razón no pudieron venir a la feria. El Fondo de Cultura Económica presentará 13 novedades editoriales.

La presencia internacional era un aspecto fundamental, ¿este cambio está relacionado con las reducciones presupuestales? No. Estuvimos platicando con autores y la razón por la que no estuvieron en cada caso es diferente, fue coincidencia. Iba a venir un autor de China, de Japón. La feria, si bien, cuesta muchísimo menos de lo que costaba en 2018, no le falta nada, tiene actividades para todo público, no hay nadie que se quede triste porque la feria bajó su calidad. No se ha escatimado.

La FILIJ es internacional porque está presente en las filiales del Fondo en América Latina, en Perú y Guatemala.

¿Cuánto presupuesto tuvieron para esta edición? El Gobierno de la Ciudad de México fue quien financió por completo la feria, el precio es más o menos lo que ocupamos el año pasado, estaremos dando la información al cierre.

Participan 74 editoriales, ¿cuántas son especializadas? Yo creo más de la mitad, inclusive está el FCE, Planeta, Trillas, que no necesariamente son especializadas en literatura infantil, pero que tienen una parte infantil muy importante.

¿Hay editoriales que no hayan podido participar en esta edición? Este año sólo una editorial que estuvo el año pasado no va a estar este año, pero hay más editoriales que no estuvieron el año pasado y están este 2024. El número de editoriales aumenta, el de instituciones que se suman aumenta, eso enriquece mucho a la feria y oferta. Tenemos más de 600 sedes en el país, ocurre en muchísimos lugares de la República, en concreto, 11 estados.

¿Cuántas se suman este año? Como unas cuatro o cinco más. Algunas que ya estaban este año contrataron más espacio, si en 2023 tenían sólo una carpa de tres por tres, pidieron tener dos o tres carpas.

En 2023, representantes de editoriales que entrevistamos se quejaron de la baja en ventas, ¿qué han hecho para que incrementen? A las editoriales no les hemos aumentado el monto de cada módulo, en los tres años ha sido el mismo, es una manera de apoyar a las editoriales, garantizamos la asistencia, porque hay un acuerdo entre autoridad educativa federal de la Ciudad de México y la Red de Transporte Público de la ciudad para que lleven a los niños de las escuelas a la feria entre semana. Hemos contado con el apoyo de Chapultepec y la Secretaría de Medio Ambiente local para abrir la Primera Sección del Bosque en lunes, esto permite que las editoriales no tengan un día muerto. Hemos extendido el horario de la feria. Que se haga una difusión muy fuerte de la feria beneficia. El montaje de la feria está pensado para que no haya ninguna zona de la feria donde esté el 60, 70 por ciento de público y en el resto no se pare nadie.

¿Cuál es el costo por stand? Es la misma del año pasado y antepasado.

¿Chapultepec será la sede definitiva de la feria del libro? Hasta ahorita sí, hay un visto bueno general y no se diga por el público. Cuando nos cuestionan, ¿por qué la hacen en Chapultepec y no en el Cenart?, les puedo decir que en Chapultepec pueden entrar 100 mil personas por día o medio día, en 11 días hemos tenido reportes que van del millón y medio a los dos millones de visitantes. En el Cenart, tendríamos que tener la FILIJ medio año para alcanzar esa cifra.

Filij

Cuándo: del 8 al 18 de noviembre

Dónde: La Milla, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Horarios: 9:00 a 19:00 horas