Los mejores eventos culturales de fin de semana del 6 al 8 de diciembre de 2024

Preámbulos de las fiestas navideñas y de fin de año. Siguen latentes las amenazas de Trump de deportaciones masivas. Se preparan los especialistas mexicanos para las negociaciones de la continuación de Tratado de Libre Comercio (Estados Unidos, Canadá y México). Tensa calma en Medio Oriente tras el cese el fuego entre Israel y Hezbolá. Sigue el descontento en la comunidad artística por la disminución de un 30 por ciento del presupuesto en el sector cultural. / Presentamos y sugerimos aquí un listado de eventos culturales para disfrutar en foros y recintos de la Ciudad de México durante este colofón semanal.

1. Gershwin, La Vida en Azul

Gershwin, La Vida en Azul: celebración musical que nos transporta a Nueva York y París de los vibrantes años 22 y 30. Un espectáculo donde la música, la danza, la multimedia y más de 80 artistas en escena confluyen, para llevarnos al encuentro del gran George Gershwin y los artistas que lo acompañaron en esta deslumbrante época del cine, el teatro musical, las salas de concierto y los cabarets, cuyo eco aún resuena en nuestros días. Con la dirección orquestal de Alondra de la Parra y acompañada de Robbie Fairchild, Thomas Enhco y Neïma Naouri, los cuales te llevarán a un viaje inolvidable.

Dirección musical: Alondra de la Parra. Dirección de escena: Zamira Pasceri. Elenco: Alondra de la Parra, Thomas Enhco, Robbie Fairchild y Neïma Naouri acompañados por 80 artistas en escena.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: sábado, 7 de diciembre, 2024

Horario: 18:00 y 21:00 horas

Boleto: de 480 a 1180 pesos

Gershwin, La Vida en Azul ı Foto: Imagen: Cortesía GNP

2. Misa K 077

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, invitan al penúltimo concierto anual de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer, en el marco de su 40 aniversario. Casi para cerrar sus actividades de 2024, presentarán la Misa K 077, de Igor Stravinski, compuesta entre 1944 y 1948. Se trata de una obra litúrgica para coro mixto y un peculiar conjunto instrumental conformado por tres trombones, dos trompetas, dos oboes, dos fagotes y corno inglés. Es una de las pocas piezas del compositor que aborda el ámbito religioso y se destaca por su estética austera y neoclásica. La misa está escrita en latín, con el texto tradicional de las partes del ordinario de la misa según la liturgia romana: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei.

Presentaciones:

Viernes 6 de diciembre, 20:00 horas.

Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico).

Boleto: 50 pesos.

Domingo 8 de diciembre,

14:00 horas.

Parroquia de la Asunción de Santa María Nonoalco (Alejandro Allori s/n, Santa María Nonoalco, Álvaro Obregón).

Entrada libre.

Misa K 077 ı Foto: Cortesía Inbal

3. Concierto Orquesta Iberoamericana

La Orquesta Iberoamericana, bajo la dirección artística de Lizzi Ceniceros, ofrecerá un concierto en el cual se estrenarán las obras Caricias: De noche y Al amanecer, de Leticia Armijo; Fantasía en Si bemol, de Esteban Pablo Noriega Testa; El futuro ya fue, de Óscar Alcalá, y Concertino núm. 2 para orquesta de cuerdas, de Ariel Waller, el viernes 6 de diciembre a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Impulsos, de Eliezer Alejandro, y El cüijaro (La música nace del Sol), de Hugo Rosales, completarán el programa de esa tarde, en el marco de las Jornadas INBAL-SACM 2024

Donde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuando: viernes, 6 de diciembre, 2024

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

Concierto Orquesta Iberoamericana ı Foto: Imagen: Cortesía Inbal

4. En código bolero: la dulce limerencia. Teatro y Danza

En código bolero: la dulce limerencia es un espectáculo de teatro y danza que recrea un programa de radio de boleros, donde la voz, el piano y el cuerpo se fusionan para contar historias de amor y desamor a través del género bolerístico. Melodías y consonancias sentimentales de los encuentros y desencuentros registrados en los catálogos románticos que el bolero ha sabido suscribir durante más de cien años. Pepe Sánchez, Sindo Garay, Agustín Lara, Beny Moré. Armando Manzanero, Vicente Garrido, José Antonio Méndez, Portillo de la Luz...

Dónde: Teatro de las Artes del Cenart.

Cuándo: hasta el domingo 8 de diciembre, 2024

Horario: viernes, 20:00 horas; sábado, 16:00 y 19:00 horas; Domingo, 16:00 y 18:00 horas

Boleto: 150 pesos

En código bolero: la dulce limerencia. Teatro y Danza ı Foto: Cortesía Cenart

5. Música UNAM

Música de cámara | Solistas Ensamble de Bellas Artes

Bajo la dirección de Christian Gohmer, se escucharán la Misa de Stravinski y una selección de motetes de Bruckner.

Anfiteatro Simón Bolívar: viernes 6 de diciembre, 8:00 pm

Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM

La orquesta interpretará selecciones de Las bodas de Fígaro de Mozart con la participación de cantantes solistas del Taller de ópera de la FaM. El programa incluye Balada del venado y la luna de Jiménez Mabarak y la Sinfonía 4 de Brahms.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 6 de diciembre, 8:00 pm

Música antigua | Medieval MX

Programa dentro de la serie Música antigua donde se escucharán obras representativas del Ars Nova, el Trecento italiano y el Ars Subtilior.

Sala Carlos Chávez: sábado 7 de diciembre, 6:00 pm

Programa Coral Universitario

Con este concierto se cierra el trabajo realizado durante el segundo semestre del año, donde se reúnen las voces de más de 250 jóvenes para interpretar una selección de música de diferentes épocas y países.

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 7 de diciembre, 6:00 pm; y domingo 8 de diciembre, 12:00 horas.

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Música y literatura

Iván López Reynoso dirige a la OFUNAM para interpretar el estreno mundial de 1954 Sinfonía de la pasión auriazul de Rodrigo Valdez Hermoso; el Concierto para clarinete 1 de Weber con Jorge José Domínguez como solista; y el estreno en México de Inferno de Dante de Thomas Adès.

Charla previa | Vestíbulo Sala Nezahualcóyotl: sábado 7 de diciembre, 7:00 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 7 de diciembre, 8:00 pm; y domingo 8 de diciembre, 12:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

La OJUEM presenta el estreno mundial de Jardín del corazón iluminado (Homenaje a Javier Álvarez) de Tobías Álvarez, obra creada bajo el auspicio de la Cátedra Arturo Márquez de Composición Musical, además de obras de Rajmáninov y Chaikovski.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 8 de diciembre, 6:00 pm

Musica UNAM ı Foto: Cultura UNAM

6. Concierto de piano en CASUL

La Casa Universitaria del Libro de la UNAM invita al público a celebrar el fin de año con un Concierto de Navidad interpretado por el pianista Alejandro Amerena Carswell, el viernes 6 de diciembre a las 19:00 horas. El programa está integrado por las composiciones: Nocturno en Fa menor, Op. 55 No. 1, Vals en Do sostenido menor, Op. 64, No. 2 y Gran Vals Brillante en Si bemol mayor, Op. 18, No. 1, de Frederyk Chopin, además de Tres Tangos Brasileños de Ernesto Nazareth. Alejandro Amerena Carswell es un pianista mexicano que ha realizado estudios musicales en la Escuela Superior de Música y en el Centro de las Artes Interlochen de Michigan. Ha ofrecido recitales de piano en diversas instituciones culturales de México.

Donde: CASUL UNAM. Orizaba 24, colonia Roma Norte. CDMX.

Entrada libre

Concierto de piano en CASUL ı Foto: Cortesía Casul UNAM

7. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur

Viernes 6 de diciembre 20:00 horas. ROBERTO ARBALLO «Betuco» con Marío Gracía, Chucho Sánchez Puebla y Adrian Terrazas / C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 7 de diciembre 15:00 horas. LISA BELIKOVA con Uri Cisneros, Hiram Gris y Plon / No cover

Sábado 7 de diciembre 20:00 horas. IAN CARL Jazz Trío / C.R. por persona: 100 pesos.

Donde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet ı Foto: Imagen: Cortesía El Convite

8. Taller Entre luz y color

En el marco de la exposición virtual Gráfica animal, el Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) invita a las infancias de 4 a 10 años a participar en el taller Entre luz y color, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de diciembre a partir de las 12 horas. El cupo es limitado a 15 lugares. Informes e inscripciones en: munae.serveducativos@inba.gob.mx.

El taller tiene por objeto explorar algunas de las obras que conforman esta muestra: animales domésticos, salvajes y fantásticos, así como alegorías o representaciones formales, plasmados por destacados grabadores, como Fanny Rabel, Pablo O’Higgins, Francisco Toledo, Abelardo Ávila, Paulina Trejo, entre otros. Cabe mencionar que la exposición virtual Gráfica animal, generada en el marco del Día Mundial de los Animales (el pasado 4 de octubre), exhibe ejemplares que han estado presentes en el arte desde la prehistoria. Podemos rastrear su presencia desde las representaciones mono y multicromáticas en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira (bisontes), Bacinete (ciervos) y Lascaux (caballos y ciervos), hasta la actual presencia protagónica en el arte contemporáneo.

Dónde: Museo Nacional de la Estampa. Centro Histórico. CDMX

Taller gratuito

Taller Entre luz y color ı Foto: Cortesía Inbal

am