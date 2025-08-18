Cineteca Chapultepec reabre al público pero incompleta

A 11 meses de haberse inaugurado, la Cineteca Chapultepec reabrió sus puertas al público este fin de semana con funciones gratuitas en sus ocho salas de exhibición, pero todavía con labores pendientes, como la videoteca, que está sin terminar y con goteras, y el restaurante con varias áreas por culminar, constató La Razón durante un recorrido por el inmueble.

Cuando en 2024 se inauguró, no contaba con todas sus salas de cine listas ni con dulcerías, pero ahora los asistentes pueden disfrutar de la cartelera que hay en sus ocho espacios y de adquirir productos, como refrescos, palomitas, dulces tradicionales o jugos, estos últimos con ingredientes producidos en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Además, el público podrá tomarse una bebida en las cafeterías.

Las funciones serán gratuitas hasta el 21 de agosto, con motivo de la programación del Día del Cine Mexicano. Después tendrán un costo especial de 50 pesos —se anuncia en taquillas— y habrá una oferta fílmica permanente, aseguró Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca, ante las preguntas de algunos medios de comunicación, entre ellos La Razón.

“A partir del día 22, la Cineteca Nacional Chapultepec arranca sus operaciones de manera regular con una programación regular. Ya tenemos distintas cosas, el Foro Internacional de Cine, nuestro ciclo estrella de Clásicos en Pantalla Grande, que está dedicado ahora al cine de ciencia ficción”, explicó la titular.

Marina Stavenhagen dijo que no tienen un número estimado de asistencia en los primeros meses, pues este proyecto es de “ensayo y error”. “Ustedes lo saben y hay estrenos que parece que van a ser un hit y luego no lo son, hay películas que por alguna razón conectan con los públicos y van creciendo, van generando audiencia, eso esperamos que suceda. La capacidad instalada de las salas completas de cine es de mil 800 butacas”, detalló la directora.

Indicó que se pensará en una programación para toda la familia los fines de semana y otra enfocada en los jóvenes que viven por la zona.

“Lo que realmente va a ser importante es la oferta de lo que encuentren aquí, así que vamos a tener mucho cuidado en una programación para todo público, familiar para los fines de semana y que realmente busque la diversidad de público. Hay mucha gente joven en los alrededores”, resaltó la funcionaria.

Sobre por qué tardaron casi un año en abrir al público la Cineteca Chapultepec, Marina Sta-venhagen dijo que había aspectos que modificar.

“Estos últimos meses se han estado afinando detalles para la puesta en marcha completa de las otras salas de cine. En los proyectos mayúsculos hay muchos factores a considerar. Ha tomado más tiempo del que se pensaba, pero de alguna manera estamos llegando victoriosos a un momento de apertura”, expresó.

Por su parte, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, explicó el viernes pasado: “Hace como un año tuvimos la oportunidad de abrir este lugar con el entonces presidente Andrés López Obrador. Lo abrimos porque teníamos que ver cómo respiraba este edificio, eso es muy importante. A partir de eso, nosotros empezamos a ajustar en ingeniería, en arquitectura, muchos de los lugares que ahora se van a vivir con plenitud. Era importante también ver cómo toda la gente que vive alrededor de la Cineteca Nacional la abrazaba”.

"Cineteca Chapultepec va a ofrecer un tipo de cine diferente, con criterios que no son los de los grandes estrenos o lanzamientos comerciales”, Marina Stavenhagen, Directora de la Cineteca Nacional Fotos›Carlos Mora

Para la operación de la Cineteca Chapultepec, la directora Marina Stavenhagen indicó que se contrató a trabajadores por honorarios, aunque no precisó la cifra.

Por ahora se encuentran en cartelera Río escondido, Nudo mixteco, Las niñas bien, Danzón, El rey del barrio, En el hoyo y La leyenda de las momias de Guanajuato, entre otras más.