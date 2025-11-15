Honran con Medalla Summa Cum Laude a mexicanos ilustres

Con el propósito de “promover la cultura y hacer que las nuevas generaciones conozcan a sus creadores artísticos, científicos y humanistas, y sepan quiénes son”, la Fundación Sebastian, A. C. entregó ayer —viernes, 14 de noviembre— las medallas Summa Cum Laude a la cantante Aída Cuevas, al diplomático y comunicador Andrés Chao, a la conductora Fernanda Familiar, al escritor José Gordon, a la científica María Esther Orozco y al dramaturgo Miguel Sabido.

Galardón creado en 1997 dentro de la estructura de una asociación civil sin fines de lucro, la Fundación salvaguarda el acervo cultural y la obra del escultor mexicano Sebastian y, además, distingue a creadores destacados en diversas disciplinas. El reconocimiento consiste en la entrega de una medalla diseñada por el creador plástico y un diploma en el marco de los festejos por su cumpleaños.

El reconocimiento consiste en la entrega de una medalla diseñada por el creador plástico Sebastian y un diploma.

“Siempre seleccionamos de cada disciplina de la cultura a mexicanos ilustres, que son íconos de nuestro país. Todos los galardonados que reconocemos esta noche han aportado lo suficiente para decir que son geniales y son figuras que han pasado y pasarán a la historia en sus disciplinas. Son amigos y vienen a recibir la medalla y un diploma aquí, en su casa”, dijo Sebastian a La Razón.

Cum Laude: locución latina que significa “con elogio” o “con alabanza” y se usa en el ámbito académico para indicar un reconocimiento especial por un promedio de calificaciones sobresalientes. Es una distinción que se añade a la calificación máxima, como “sobresaliente Cum Laude”, para expresar un mérito extraordinario, el caso de los laureados de ayer.

Rodolfo Cuevas, hijo de Aída Cuevas expresó emocionado: “Esta medalla la recibe mi madre porque ella es un patrimonio musical de México, el tiempo es su voz y su religión la música ranchera. Agradezco a la Fundación Sebastian, A.C. por reconocerla, al hacerlo está reconociendo a una mujer que durante 50 años ha estado modulando la esencia de lo que somos”.

“Ser reconocido por un creador cuya obra ha sido universalmente valorada y apreciada como una de las aportaciones más auténticas, originales, complejas y hermosas que el mundo de las artes plásticas ha concebido, es una recompensa mayor”, manifestó la comunicadora Fernanda Familiar.

“Qué orgullo, emoción y profundo agradecimiento nos invaden al recibir esta distinción que otorga la Fundación Sebastian para reconocer la labor de destacados miembros de la comunidad artística, científica y social del país. Se trata de un acto de enorme modestia y generosidad por parte del presidente de la Fundación, el artista, escultor, arquitecto y destacada personalidad del mundo cultural mexicano, Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastian Escultor”, expresó Miguel Sabido al recibir la medalla anoche.

Ceremonia que se desplegó entre la muestra de cariño de los invitados que recibían a cada nominado con aplausos entusiastas.

“Estoy aquí y son tantos los amigos de tantos años de complicidades profesionales que recibo esta Medalla y veo el gesto de Sebastian como una extensión de un afecto que viene de todos ustedes. Qué hermoso es ser premiado por alguien que te quiere, la gente que te quiere cuando te tributa es porque de verdad uno merece el tributo”, dijo José Gordon.

Después de la ceremonia de la entrega de las medallas y los diplomas los seis Cum Laude brindaron con los asistentes y disfrutaron de una cena que el anfitrión Sebastian ofreció. Noche de alabanzas sinceras, de recompensas modestas y de amor derramado sobre quienes han contribuido con su creatividad a la grandeza espiritual de México.