Alistan apertura del Museo Dolores Olmedo

CON VISITAS exclusivas llega la Semana del Arte al Dolores Olmedo. El recinto ubicado en La Noria presentará una exposición del artista Yoab Vera; abrirá del 3 al 15 de febrero, en horarios específicos.

Después de casi seis años cerrado y señalamientos por opacidad y fragmentación de su acervo, el Museo Dolores Olmedo abrirá sus puertas del 3 al 15 de febrero para recorridos exclusivos por la exposición Horizontes de Sentido, que el artista Yoab Vera (Ciudad de México, 1985) presentará durante la Semana del Arte en la Ciudad de México.

Presentada por la Galería Saenger, la exposición sólo podrá visitarse en dos horarios: a las 11 a.m. y 12 p.m., previa confirmación, según indica la galería con sede en Tacubaya en su vasto programa de exposiciones que ofrecerá en el marco del encuentro de arte en la ciudad.

El Tip: El Museo tuvo un cierre inicial por pandemia de Covid-19, en 2020. En 2021 anunció que se trasladaría al parque Aztlán.

Curada por Marisol Argüelles, la muestra se plantea como un diálogo entre paisajes que Diego Rivera pintó casi al final de su vida y los horizontes abstractos y contemplativos que caracterizan la obra de Yoab Vera. “Si en Rivera el paisaje es experiencia vivida, en Vera es contemplación prolongada”, dice el texto curatorial de la muestra.

“Esta exhibición propone ese umbral compartido. Un espacio donde el atardecer y el amanecer, la vida y la muerte, lo físico y lo espiritual, no se oponen, sino que se reconocen como parte de un mismo ciclo. El horizonte no promete permanencia; ofrece, en cambio, la posibilidad de habitar plenamente el instante”, añade.

El anuncio de esta exposición llega luego de que, hace apenas unas semanas, el Museo dijo que alistaba su reapertura para este año y que la venta de boletos en su nuevo sitio web comenzaría hasta el 30 de mayo. En sus redes sociales el museo no ha hecho mención alguna de la exposición de Yoab Vera; ha sido la Galería Saenger la que se ha encargado de promocionarla, como parte del circuito de la Semana del Arte.

Entre la comunidad artística y vecinos del museo, ubicado en La Noria, Xochimilco, se ha generado expectativas en torno a su apertura, ya que llevan meses pidiendo claridad al Fideicomiso que lo administra para conocer los trabajos de restauración que se han hecho, así como para saber si la anunciada reapertura este año será permanente o si continuarán con el proyecto de trasladar su acervo a un nuevo museo que, habían anunciado, se construiría en Parque Urbano Aztlán.