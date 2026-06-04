El balón rueda en la cancha del barrio de Tepito

EN PLENO corazón del barrio de Tepito se encuentra una de las canchas más icónicas de la capital mexicana. El histórico deportivo Maracaná es un reflejo de que el llamado barrio bravo no es solamente sinónimo de inseguridad, sino que está lleno de historias de niños que crecieron pateando un balón en calles y vecindades, de amistades forjadas entre cascaritas y de una comunidad que encontró en el futbol una forma de identidad colectiva.

Bajo esa premisa nació la exposición Tepito en la Cancha, inaugurada en la Galería José María Velasco. Con base en testimonios, archivos personales, imágenes y obras de artistas, la muestra cuenta cómo el futbol se convirtió en parte esencial de la vida cotidiana de este vecindario.

FOTOGRAFÍAS de Alan Carranza que se exhiben. ı Foto: Inba

“A través del futbol, nuestra historia se fue formando juntos. El barrio siempre ha sido muy maternal, nos ha ayudado mucho vivir en vecindades, porque nos hicimos muy amigos unos de otros, vivíamos juntos y esto nos llegó a dar mucho conocimiento y sensibilidad con nuestros compañeros”, recordó Gonzalo Juárez, integrante de Los Veteranos, uno de los equipos que juegan “de local” en el Deportivo Maracaná.

La exhibición da voz a quienes han hecho de esos espacios un punto de encuentro y destaca el aspecto comunitario de un juego que se ha vuelto cada vez más elitista.

“La muestra toca el tema del futbol desde un barrio que, a pesar de todo lo que supuestamente sabemos de Tepito, la gente es muy humana, se juntan para echar una cascarita. Tanto el futbol como la música son parte esencial de esta comunidad y queríamos darlo a conocer como se ha vivido aquí”, señaló a La Razón Luis Miguel León, director de la Galería José María Velasco.

FOTOGRAFÍAS de Alan Carranza que se exhiben ı Foto: Inba

Otro de los apartados significativos está dedicado a Las Gardenias, equipo conformado por mujeres trans y travestis que ha desafiado prejuicios. La exposición recupera imágenes y testimonios de sus integrantes.

La piratería, fenómeno indisoluble por el que también es famoso el barrio bravo, tiene un núcleo en el que se cuenta la curiosa anécdota de la playera con la que Diego Armando Maradona anotó el “Gol del Siglo” contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, la cual fue comprada de emergencia en Tepito, demostrando que el barrio ha formado parte importante de la historia de los mundiales.

Tepito en la Cancha se inaugura en el marco de los festejos por el 75 aniversario de la galería y se puede visitar hasta el 25 de octubre de este año.

TEPITO EN LA CANCHA

Dónde: Galería José María Velasco (Peralvillo 55, colonia Morelos, CDMX)

CUÁNDO: Del 3 de junio al 25 de octubre del 2026

COSTO: Entrada libre