Acto de declaratoria para el Museo Dolores Olmedo

VECINOS de Xochimilco denuncian discriminación del Museo Dolores Olmedo ante CNDH. Anunció que ampliarán la queja interpuesta ante la instancia en septiembre y el 21 de febrero realizarán acto de declaratoria de patrimonio histórico y cultural.

El Colectivo ciudadano denuncia discriminación y violación a sus derechos culturales ante la negativa de la administración del Museo Dolores Olmedo y la galería Saenger de permitirles el acceso para visitar la exposición que el artista Yoab Vera expondrá ahí hasta el 15 de febrero, por lo que ampliarán la denuncia que habían interpuesto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y realizarán un acto simbólico para declarar el recinto patrimonio histórico y cultural de esa alcaldía.

“Vamos a ampliar nuestra queja ante la CNDH por exclusión y discriminación hacia los habitantes de Xochimilco, por impedirnos el acceso a la exposición”, anunció Juan González Romero, uno de los representantes del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo que lleva meses exigiendo su reapertura y la cancelación del proyecto de traslado de la colección al parque Aztlán.

El Dato: EL MUSEO abrió sus puertas en 1994 y los vecinos lo consideran parte esencial de Xochimilco, de su historia e identidad cultural.

El museo cerró sus puertas en 2020 y, tras años de incertidumbre, finalmente anunció que reabrirá el próximo 30 de mayo; sin embargo, el pasado 3 de febrero inauguró la exposición Horizontes de sentido, en el marco de la Semana del Arte, ofreciendo recorridos exclusivos con previa reservación. González Romero recordó que ese mismo martes varios vecinos acudieron al lugar, pero no pudieron ingresar. “A pesar de haberlo solicitado por los conductos anunciados, fuimos tratados de manera discriminatoria, violentándose nuestros derechos culturales”.

Este reclamo se sumará a la queja colectiva que los vecinos interpusieron ante la CNDH el 11 de septiembre de 2025 por vulneración al ejercicio de sus derechos culturales ante el cierre prolongado del museo y por la falta de acceso a la información sobre la situación jurídica del acervo. Aunque el espacio es privado, la mecenas Dolores Olmedo estableció en su testamento que el beneficiario de esa valiosa colección de pinturas y piezas arqueológicas sería el pueblo de México.

La denuncia fue admitida el 14 de octubre de 2025 y la instancia se comprometió a realizar las investigaciones y trámites correspondientes. “Tuvimos una reunión de información con ellos. Nos dijeron que ya giraron los oficios necesarios a todas las instancias competentes, que han recibido algunas respuestas negativas, otras omisiones y otras mal informadas. La investigación sigue y próximamente habrá una resolución”, comentó.

Los habitantes de esa alcaldía aseguraron que, ante la falta de respuestas por parte del Fideicomiso Museo Dolores Olmedo y de las autoridades locales y federales, llevarán a cabo un acto público de declaratoria, el próximo 21 de febrero, a las 11:00 horas, en la Rotonda de los Personajes Ilustres, ubicada en el centro de la demarcación. “Declararemos al Museo Dolores Olmedo patrimonio histórico y cultural de Xochimilco. Para que sea su pueblo, el guardián y defensor de la voluntad de la Sra. Dolores Olmedo Patiño y permanezca su legado por siempre en La Noria, Xochimilco”, anunciaron.