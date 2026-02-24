‘Jaguares del Once’, un estreno que celebra la diversidad lingüística de México.

Con el firme compromiso de visibilizar y valorar la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, Once Niñas y Niños presenta Jaguares del Once, un programa en formato magazine que pone al centro las voces, miradas e historias de niñas y niños hablantes de lenguasoriginarias.

Conducido por Surá, una niña puppet cercana y curiosa, el programa crea un espacio de encuentro donde las infancias comparten palabras, expresiones y saberes en sus propias lenguas, mientras otras niñas y niños las descubren, las aprenden y las hacen suyas. Cada episodio se convierte así en un puente entre culturas, generaciones y territorios.

Jaguares del Once no sólo muestra la riqueza lingüística del país; también retrata infancias diversas, orgullosas de sus raíces y conscientes del valor de su identidad. El intercambio entre niñas y niños fortalece el respeto, la curiosidad y el sentido de comunidad, sembrando desde la televisión pública un mensaje claro: la diversidad nos enriquece.

En esta primera temporada, el público podrá acercarse a lenguas como el Mexicano–Náhuatl, Ayuujk–Mixe, Bats’i k’op–Tsotsil, Bot’una–Matlatzinca, Hñähñü–Otomí y Jujmi–Chinanteco, a través de las voces de quienes las viven y las hablan todos los días.

Jaguares del Once se estrena el 25 de febrero y se transmitirá los miércoles a las 17:30 horas por la señal 11.1, y los miércoles a las 19:00 horas por Once Niñas y Niños (11.2).

