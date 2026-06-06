Exploran los orígenes del cuerpo ideal en el arte

OBRA JUEGOS en honor de Patroclo durante su funeral, Carle Vernet, s.f., que forma parte de la exposición

Desde las esculturas clásicas que sirvieron como modelo para generaciones de artistas en México, hasta los carteles soviéticos, el cine deportivo y las representaciones de héroes nacionales, la exposición El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares propone un recorrido por la construcción del ideal masculino y la figura del héroe a través de más de un siglo de imágenes y obras.

La muestra, que abrirá al público este domingo en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC), en la CDMX, reúne alrededor de 130 piezas entre esculturas, dibujos, grabados, carteles, fotografías y materiales audiovisuales para explorar cómo los modelos heroicos heredados de la tradición grecolatina siguen presentes en la cultura visual contemporánea.

El recorrido inicia con una serie de modelos, principalmente de yeso, que llegaron al país para ser referentes académicos. Entre ellos destaca el célebre Discóbolo de Mirón, considerado uno de los modelos clásicos del deportista por excelencia. A partir de estas obras, la exposición pone en diálogo piezas del siglo XIX con creaciones del siglo XX para mostrar la permanencia y transformación de ciertos ideales corporales. “Se buscó que se vea en distintas culturas, como en la Unión Soviética o en el México postrevolucionario, la idea de la práctica, la coordinación, del cuerpo”, explicó en un recorrido por la exhibición el director del museo y curador de la muestra, Jorge Reynoso Pohlenz.

La muestra se organiza en cuatro núcleos temáticos. El primero aborda el ideal corporal y social, el segundo, dedicado al entrenamiento, explora el camino que debe recorrer el héroe para alcanzar su meta. Una tercera sección se centra en el sacrificio y la agonía; destaca un boceto de David Alfaro Siqueiros sobre la tortura de Cuauhtémoc, obra que reflexiona sobre el sufrimiento físico y la deshumanización. La última parte está dedicada a la gloria, entendida como el reconocimiento de una comunidad a sus héroes.

Durante el recorrido aparecen figuras que han moldeado el imaginario heroico occidental. Grabados sobre la vida de Hércules y representaciones de Aquiles revelan personajes marcados por sus defectos y contradicciones. “La exhibición demuestra que no hay una perfección en los héroes y no son totalmente invulnerables; son excepcionales, pero la gente puede identificarse con ellos, tienen su talón de Aquiles”, señaló Reynoso.

La exposición también ofrece una lectura crítica de estos modelos. El curador destacó que muchos de los ideales heroicos en América Latina provienen de una tradición cultural importada de Occidente, aunque después se mezclaron con referentes locales. Como ejemplo, mencionó una versión en bronce del guerrero tlaxcalteca Tlahuicole, de Manuel Vilar, donde conviven referencias clásicas y elementos de la historia nacional.

La muestra incorpora además dibujos y grabados provenientes de la colección de la Academia de San Carlos y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, materiales que rara vez son exhibidos al público.

Sobre la sección dedicada a la agonía, el director del MNSC subrayó la vigencia de la figura del héroe sacrificado en el deporte: “La agonía tiene que ver con el riesgo del héroe de poner el cuerpo, el sacrificio que hace por la camiseta. Quizás coincide con el imaginario del héroe o mártir cristiano, donde se sacrifica por un bien mayor”.

EL IMAGINARIO DEL CUERPO HEROICO Y SUS AVATARES

DÓNDE: Museo Nacional de San Carlos (Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera)

CUÁNDO: Del 7 de junio al 25 de octubre de 2026

COSTO: $70 general.

Domingo, entrada libre