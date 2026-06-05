Priscilla Monge visibiliza las desigualdades desde la cancha

LA ARTISTA costarricense Priscilla Monge visibiliza otra cara del Mundial, aquellas canchas en las que permanece la desigualdad. Lo hace con una instalación que inauguró ayer afuera del Museo Tamayo, con la que completó el ciclo de aperturas de obras en las tres ciudades sedes de la Copa FIFA: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“La titulamos Canchas desiguales y habla un poco de que el terreno no es parejo para todos. La idea viene de hace varios años cuando estuve viviendo en Bélgica, un país de una geografía superplana, pero yo vengo de Costa Rica, con una geografía muy accidentada, llena de montañas, valles y volcanes”, compartió a La Razón Priscilla Monge.

Canchas desiguales recrea el espacio donde se juega futbol, pero no es plano, tiene curvas que evocan a las montañas y a las desigualdades de todo tipo.

“Hay terrenos a los que nos hemos acostumbrado que son cercanos o democráticos, porque todo el mundo los conoce, pero en otros hay que formularse nuevas reglas del juego para sobrevivir. Quiero que esta pieza genere una conversación de lo que cada uno necesite decir o conversar sobre las desigualdades”, dijo.

La instalación, que cuenta con dos porterías, está diseñada para que el público pueda interactuar con ella con libertad. De esta forma, la artista busca un acercamiento distinto al arte.

“Esta cancha entra en esta división entre lo simbólico del campo del arte y lo real de estar en una plaza que visitan miles de personas y que pueden interactuar con ella. Ahora está un niño que juega, va más allá de nosotros, de ver los problemas y ve un lugar en el que puede disfrutar; eso es muy hermoso y valioso para mí. No es lo mismo ponerla en Ciudad de México que en Guadalajara o Río de Janeiro. Cada cuerpo funciona distinto ante el arte”, comentó.

La instalación estará hasta el próximo 31 de julio como parte del Corredor Cultural de Host City Ciudad de México.