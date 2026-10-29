Georges Didi-Huberman: En el trabajo artesanal e intelectual la diferencia no existe

La filosofía no sólo se escribe: también se mira, se experimenta y se construye con las manos. Bajo esa premisa, el filósofo e historiador de arte francés Georges Didi-Huberman, presenta por primera vez en México una exposición dedicada a su trabajo con las imágenes, un recorrido por películas, archivos y proyectos experimentales que revelan la dimensión artesanal, corporal y emocional de su pensamiento.

“La relación entre razón y emoción es un vínculo fundamental para comprender mi trabajo. Las imágenes no funcionan como simples ilustraciones de una teoría, sino como herramientas capaces de interrogar la historia y activar la memoria”, afirma el investigador.

“La filosofía es muy corporal, emocional y racional”, sostiene el autor, cuya obra ha transformado la reflexión contemporánea sobre las imágenes, la memoria y sus posibilidades críticas. En el taller del filósofo Georges Didi-Huberman, quien abre sus puertas desde hoy en Casa del Lago de la UNAM, el público podrá aproximarse a procesos de investigación y creación que acompañan su producción intelectual, más allá de los libros.

La exposición permanecerá abierta del 29 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027, en la Sala 4 de Casa del Lago de la UNAM. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

“Para mí, una exposición así es difícil, porque mirarme a mí mismo no es interesante”, reconoce el pensador. Su interés, precisa, no está en convertir su figura en objeto de contemplación, sino en mostrar las huellas de una labor que combina el rigor de la investigación con la exploración de diferentes lenguajes. “El interés es mirar cómo el trabajo habla”, resume sobre el sentido de esta propuesta.

La exposición, curada por Lucía Montes Sánchez y Eliza Mizrahi Balas, parte de una idea central: el taller no es solamente un lugar físico, sino una forma de trabajar y establecer relaciones entre imágenes, palabras, objetos, disciplinas y épocas. En ese espacio simbólico, la filosofía deja de concebirse como un sistema cerrado para convertirse en una práctica abierta a la búsqueda, la prueba y el descubrimiento.

Didi-Huberman define esta disposición como una actitud heurística, término relacionado con la acción de buscar e indagar. Como ha escrito el propio autor, “la actividad filosófica es un devenir: se transforma, va, viene y vuelve a comenzar”. La frase sintetiza una metodología que privilegia el movimiento y la posibilidad de encontrar nuevas conexiones allí donde, a primera vista, no parece haberlas.

La llegada de la muestra a México también representa, para el filósofo, la continuidad de una colaboración intelectual y afectiva que atraviesa distintas geografías. Durante la presentación, expresó su emoción por el encuentro entre Francia, España y México, y destacó el papel de sus colaboradores en el proyecto.

“Estoy emocionado porque aquí son tres juegos de amistad”, comentó al referirse a los vínculos que hicieron posible el recorrido de la exposición. Entre ellos mencionó a los artistas Henri Herré y Arno Gisinger, así como a Lucía Montes, con quienes comparte el interés por explorar nuevas maneras de presentar y transmitir el pensamiento

El investigador recordó también la importancia de su relación con las instituciones culturales y académicas españolas, donde la propuesta tuvo presentaciones previas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona. “Tengo la impresión de que, en la lengua española, en España, aquí en México, en Buenos Aires, estoy mejor entendido que en francés”, expresó, al destacar la cercanía que encuentra con los públicos de habla hispana.

La muestra se complementará con actividades y encuentros con Didi-Huberman, Herré y Gisinger.