La casa Christie’s retiró ayer de la subasta Venta nocturna del siglo XX la obra Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo, luego de que el Museo Frida Kahlo Casa Azul le informara, de acuerdo a sus protocolos, que la pieza “está comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó ayer que se aplazara la puja “hasta que se esclarezca” la procedencia del óleo.

De acuerdo con un comunicado del Museo Frida Kahlo, “existe una carpeta de investigación que reúne información sobre diversas obras, entre ellas Congreso de los pueblos por la paz. Las autoridades mexicanas competentes ya atienden el asunto y continúan dando seguimiento”.

El Dato: El cuadro de la pintora mexicana aparecía en el portal de la casa de subastas con un valor estimado de entre dos millones 500 mil y tres millones 500 mil dólares.

En abril de 2025, la exdirectora de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo Hilda Trujillo denunció y documentó en una investigación que faltaban obras que estaban catalogadas dentro de las colecciones de ambos recintos, dos óleos, ocho dibujos y 12 páginas del diario de la pintora. En ese listado incluía la pieza Congreso de los pueblos por la paz, que ayer se iba a subastar en Nueva York, EU.

Hilda Trujillo señalaba que no se entendía “cómo y por qué” la obra “salió del Museo Frida Kahlo”. Además, informaba que el óleo aparecía en el listado catalogado por Diego Rivera, pero luego en 2011 ya se encontraba como parte de la colección de la galerista Mary-Anne Martin, y lo último que se sabía es que fue vendida en Sotheby’s por 2.6 millones de dólares. Aunque se desconocía el año de dicha comercialización, en la página de Christie’s se había detallado que fue en 2020.

“¿Por qué algunas obras clasificadas y catalogadas por Diego Rivera, como patrimonio de los museos, terminaron en colecciones privadas?, ¿quién y cuándo las vendieron?, ¿por qué las autoridades culturales —Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, e INBAL—, el Fideicomiso del Banco de México y la PGR —hoy Fiscalía General de la República— no han actuado si el estudio de 2011 ya arrojaba faltantes?”, cuestionaba el año pasado, la también gestora cultural.

Ahora que ha resurgido el tema a raíz de la subasta que iba a realizar Christie’s se ha sabido que hay una investigación en curso, aunque no se ha aclarado si es relacionada con la denuncia de Trujillo.

En referencia a la comercialización del óleo que se detuvo en NY, el INBAL informó en una tarjeta informativa que “da seguimiento al caso en coordinación con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México, y actúa conforme a las obligaciones marcadas por la ley mencionada”.

Mientras que el Museo Frida Kahlo dio a conocer que “da seguimiento al caso” junto con el INBAL.

El instituto y el museo tomaron cartas en el asunto, luego de la exigencia del Colectivo Defendamos la Colección Gelman, que el domingo pasado dio a conocer la puja programada y urgió a las autoridades que intervinieran para frenarla.

“Es claro que la denuncia pública que hicimos fue lo que llevó a la casa de subastas a dejar fuera la pintura, ya que a raíz de nuestros comunicados se sucedió una cadena de expresiones públicas que no hicieron sino confirmar la naturaleza endeble de la postura del INBAL”, externó ayer la agrupación en un comunicado.

Asimismo, cuestionó por qué el INBAL, dirigido por Alejandra de la Paz, se apresuró el lunes a emitir una nota para sostener que la pintura había salido del país antes del decreto de 1984 cuando hay una investigación en curso.

“Lo que resulta llamativo no es que una prestigiosa casa de subastas no haya calibrado la magnitud de la disputa en esta pieza, lo que nos deja francamente atónitos es que el INBAL, de Alejandra de la Paz, crea que su papel es salir siempre a negar cualquier señalamiento, incluso si eso supone ir en contra de medidas tomadas por otras áreas de su propio Gobierno”, expuso.

El colectivo indicó que todavía queda por aclarar cómo dicho óleo llegó al mercado. “Una proveniencia se acredita con documentos, no con relatos que no resisten la cronología. Las investigaciones que se esgrimieron para sustentarla no explican cómo una pintura inventariada en 1957 en la Casa Azul terminó en una subasta de Nueva York. Esperamos que quienes las firmaron expliquen en qué se basaron”, añadió.

Continuará dando seguimiento no sólo a esta obra, sino a las piezas que forman parte del patrimonio del país: “El retiro de esta pieza no cierra el caso. Seguiremos haciendo marcaje puntual de las obras patrimoniales mexicanas que salgan a subasta o circulen en el mercado, y daremos a conocer cualquier irregularidad en su salida del país. Con respecto a las piezas faltantes del inventario del Museo Frida Kahlo, seguiremos investigando”.

Presunto saqueo

Desde el año pasado se había alertado que el óleo pertenecía al museo.

3 de abril. La gestora cultural Hilda Trujillo da a conocer una amplia investigación en la que documenta que faltaban obras catalogadas dentro de las colecciones de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera, incluida Congreso de los pueblos por la paz.

4 de abril. El Fideicomiso del Banco de México, a cargo de los inmuebles, responde que “tales dichos son infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable”. Y el INBAL asegura que no otorgó exportaciones definitivas de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

15 de noviembre. El Colectivo Defendamos la Colección Gelman externa su preocupación por la subasta de la obra Congreso de los pueblos por la paz, en Christie’s, y exige a las autoridades mexicanas, el INBAL, su intervención para impedir la puja.

16 de noviembre. El instituto dirigido por Alejandra de la Paz pide a Christie’s que acredite la procedencia y propiedad del óleo. Además, afirma que la pieza salió de México tres décadas antes del decreto que declaró monumento artístico la obra de la artista.

17 de noviembre. Sin explicación, la casa Christie’s retira la pieza de la subasta que tuvo lugar ayer. Tanto el INBAL como el Museo Frida Kahlo informan que hay una investigación en curso sobre diversas obras, incluido el lienzo que se iba a comercializar.