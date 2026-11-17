Lienzo Congreso de los pueblos por la paz, de la artista mexicana Frida Kahlo. Se venderá el martes en NY, Estados Unidos.

La subasta de una pintura de Frida Kahlo prevista para este martes 17 de noviembre en Nueva York fue aplazada luego de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitara a la casa Christie’s información sobre la procedencia de la obra.

Se trata de Congreso de los pueblos por la paz, realizada en 1952, cuya venta generó cuestionamientos sobre su origen y las condiciones en las que salió de México.

A través de una nota informativa, la Secretaría de Cultura señaló que el INBAL pidió a Christie’s entregar la documentación completa sobre la procedencia de la pintura y aplazar su subasta hasta que se esclarezca dicha información.

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La solicitud fue presentada el mismo día en que estaba prevista la venta de la pieza, el 17 de noviembre de 2026, en Nueva York.

Pintura de Frida Kahlo sale del catálogo de Christie’s tras solicitud de México ı Foto: INBAL

Christie’s retira temporalmente la obra

La casa de subastas retiró la pintura de su catálogo digital luego de recibir la solicitud mexicana. La pieza estaba valuada entre 2.5 y 3.5 millones de dólares y formaba parte de una venta de arte del siglo XX.

Christie’s confirmó que la decisión se tomó en coordinación con el vendedor para realizar nuevas investigaciones sobre la obra. La casa de subastas indicó que espera ofrecerla nuevamente en una fecha posterior, una vez que concluyan las indagaciones.

Cuestionan la procedencia de la pintura

La controversia sobre Congreso de los pueblos por la paz se relaciona con las circunstancias en las que salió de México y su posible vínculo con el patrimonio del Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, en Coyoacán.

La pintura fue realizada en octubre de 1952 y, de acuerdo con los antecedentes disponibles, Frida Kahlo la donó al Congreso de la Paz. Sin embargo, especialistas han cuestionado su trayectoria y señalado que existen dudas sobre cómo llegó al mercado internacional.

El caso también está relacionado con la declaratoria de 1984, mediante la cual la obra de Frida Kahlo fue reconocida como monumento artístico. Esta protección establece restricciones para la exportación definitiva de sus obras desde México.

El Museo Frida Kahlo también da seguimiento al caso, debido a que la pintura está relacionada con una carpeta de investigación que reúne información sobre distintas obras.

Mientras tanto, el INBAL mantiene la coordinación con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México, para atender el asunto conforme a las disposiciones legales.

La suspensión de la venta no representa todavía la recuperación de la pintura por parte de México. Su situación permanece bajo revisión mientras se solicita documentación para esclarecer su procedencia y propiedad.

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MSL