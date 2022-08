Alondra de la Parra une el clown y la música clásica

La reconocida directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra y la destacada clown Gabriela Muñoz unieron sus talentos para crear The Silence of Sound, un espectáculo, que ambas describen como inclasificable, pero en el que incorporan música, ópera, teatro, danza y clown para hacer un viaje interior, al tiempo que introducen al público al mágico mundo del repertorio sinfónico.

“No es ópera, no es ballet, no es clown. No te puedo decir qué es y eso me encanta. Le puedes llamar como quieras después de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiquetas.Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que The Silence of Sound propone”, dijo ayer en conferencia virtual De la Parra, quien con este montaje por primera vez se aventura a fungir como directora escénica.

Gabriela Muñoz y Alondra de la Parra, durante el montaje. Foto Cortesía: David Ruano

El espectáculo tiene varias capas, la primera introduce a las secciones de una orquesta para luego interactuar con un violín y un chelo que se convierten en personajes, en figuras de deseo del papel interpretado por Muñoz, explicó.

“Hay también un proceso de evolución del personaje, en el que madura, comete errores, como ocurre en la vida, con la experiencia. Por otro lado, hay mensajes como una escena en el mar, las estrellas o con el público; y la experiencia de la vida del personaje va relacionándose con su mundo interno, con el amor, las personas que le interesan y después con sus propios demonios”, detalló.

Fue conjuntar los dos mundos, era importante dejar a Gabriela ser clown, tenía que ir con la vereda de la música en todas sus acciones corporales, fue interesante

Alondra de la Parra, Directora de orquesta

La fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas y quien desde hace siete años comenzó a trabajar en este montaje señaló que “es una nueva manera de presentar un arte escénico”. Además destacó que, si bien cuenta una historia, también quiso introducir al lenguaje de la música sinfónica.

“No existen muchas obras, al menos que yo conozca, en las que hagamos una introducción al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público. Lo han hecho piezas como Fantasía, Pedro y el lobo, El carnaval de los animales o La guía de la orquesta, pero algo actual, de los últimos 30 años, no conozco; me atrevería a decir que no hay nada de ese nivel. Era crear una herramienta para que cualquier persona, gran conocedor o conocedora de la música sinfónica, o alguien que no ha estado cerca, tuviera una manera de entrar en este mundo de fantasías, de historias, de posibilidades que nos da el idioma de la orquesta”, resaltó.

La selección de obras, abundó, fue muy personal y algunas composiciones han sido importantes a lo largo de su carrera. Incorpora movimientos de piezas como Concerto for Orchestra Sz. 116 Mov. II, de Bartok; The Firebird Scene 1: The Firebird’s Dance, de Stravinsky, y Symphony No. 1 in D Major Op. 25 Mov. I, de Prokófiev, por ejemplo.

Por su parte, Gabriela Muñoz, creadora del personaje Chula The Clown, compartió: “Lo más bello ha sido fusionar nuestros mundos, que parecieran tan diferentes y que de alguna u otra manera puedan tomarse de las manos de una forma muy natural para contar esta historia. Sin duda ha sido un reto para mí, pero he aprendido algo bellísimo. Normalmente traduzco la imagen en movimiento y ahora no es nada más la imagen, sino la musicalidad, acomodarla en mí para poderla bailar”.

The Silence of Sound comienza su gira por el país, con la Orquesta Sinfónica de Minería, el próximo 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para después presentarse en el Conjunto Santander de Guadalajara el 9 y el 10 de ese mismo mes. en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí el 13 y en el Show Center de Monterrey el 15 de septiembre.

De la Parra externó que desea seguir llevando este montaje a otros lugares del país, pero también que pueda ser parte de los programas de orquestas del mundo. “Tenía que ser algo relativamente ágil, que cualquier orquesta pudiera montar y con un presupuesto amigable”, apuntó.