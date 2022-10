Arturo Pérez-Reverte, sin simpatías por las revoluciones

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, 1951), autor de más de 20 novelas (Hombres buenos, La Reina del Sur, La piel del tambor, Territorio Comanche, El club Dumas, El húsar...) y suscriptor de la popular Serie Alatriste (ocho volúmenes) llega a México con su nueva fábula narrativa, Revolución (Alfaguara, 2022): relato de aprendizaje y búsqueda a través de la anarquía, el pánico, la extrañeza y la sagacidad de un joven ingeniero español que se involucra en los episodios trágicos que estremecieron a México en el primer tercio del siglo XX: la Revolución mexicana.

“No me interesan las revoluciones sino cómo se comportan los protagonistas que las impulsan. He sido reportero durante 21 años y he realizado la cobertura de 18 conflictos armados, entre ellos la Revolución Sandinista de Nicaragua. Todas las revoluciones desilusionan tarde o temprano. Véase en lo que se ha convertido Daniel Ortega. En la guerra uno aprende cosas recónditas de la conducta humana. El protagonista de esta novela crece y se curte a través de los sucesos de la Revolución Mexicana. No tengo simpatías por las revoluciones, pero a través de ellas uno aprende”, dijo ayer en conferencia de prensa realizada en el edificio de Los Azulejos del Centro Histórico de la Ciudad de México, Arturo Pérez-Reverte.

“Ésta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La Revolución fue la mexicana en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximiliano, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y era un joven ingeniero de mina español”: primeras líneas que atrapan al lector, quien se ve impelido a seguir leyendo arropado por la fluidez de una prosa que lo guiará por las franjas insondables del amor, la muerte, la probidad y los azares de la existencia.

“No soy un escritor pasional, soy un profesional de la escritura, ese párrafo inicial de la novela está concebido para atraer al lector, para sumarlo al bando de mis intereses. Sí, está pensado con ese objetivo: que el lector no se vaya, que se quede envuelto en el misterio de la trama”, especificó Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española.

Novela que gira alrededor de Francisco Villa a través de la dilucidación de sus legendarias hazañas bélicas en el norte de México, el autor de El capitán Alatriste puntualizó: “Villa era un bandolero, un hombre vital, instintivo, mujeriego, repulsivo y generoso que las circunstancias lo convierten en un líder. Leí todo sobre él, desde la magnífica biografía de Paco Ignacio Taibo II a las crónicas periodísticas. Me fui enamorando de ese hombre. Me atrevo a decir que todo lo que amo y detesto de México está en la personalidad de Villa”.

Con referencia a los afectos que siente por México y su gente, expresó: “Hacía 10 años que no venía a la Ciudad de México, tenía una deuda que ahora saldo con esta novela, vine a dar la cara, no podía dejar al libro solo, vine con él a representarlo frente a frente con los lectores. México me ha ayudado a comprender al ser humano. Martín, el joven protagonista de la novela, aprende en medio de la convulsión. Este país es un lugar de aprendizaje”, concluyó Pérez-Reverte, quien hoy presenta su libro en el Polyforum Siqueiros, acompañado por Élmer Mendoza.

