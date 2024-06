Buscan darle nuevo brillo al Museo del Chopo

Darle un nuevo brillo y una sacudida general al Museo Universitario del Chopo es lo que busca su directora, Sol Henaro, quien a cuatro meses de iniciar su gestión comparte los proyectos con los que arranca: la creación de dos nuevos espacios, uno dedicado a la producción de murales y otro en el que colectivos independientes puedan exhibir. Además de realizar lazos con instituciones internacionales.

“Sí creo que le viene bien una especie de sacudida general, que juntos, juntes, veamos cómo le sacamos un nuevo brillo, no es que no lo tuviera, pero sí es volver a convocar a comunidades muy amplías y hacer de este nuevo espacio un lugar seductor, atractivo, donde los contenidos permanentemente te interpelen, que digas no sé quién es, pero seguro va a estar bueno, porque no es un espacio que funcione por una agenda de amiguismos, de una agenda internacional que funciona, sino de experimentación y de riesgo, eso sí va a estar muy presente”, dijo a La Razón Sol Henaro, quien asume la dirección del Museo del Chopo, después de que José Luis Paredes Pacho lo hiciera por poco más de 11 años.

Entre las primeras iniciativas están Efimeropermanente y La vitrina, que para finales de este año espera ya abran al público.

“Una barda, en el área del jardín, se está preparando para la producción de murales, va a empezar con el colectivo oaxaqueño Lapiztola. En el otro espacio vamos a estar generando proyectos con artistas y colectivos jóvenes; es importante apoyar su producción”, explicó Sol Henaro, quien al comenzar su gestión realizó un diagnóstico para conocer el estado actual del museo. En el estudio que hizo vio como prioridad mejorar el inmueble, tanto en lo externo como en lo interno.

“Solicitamos a la alcaldía trabajar la parte externa, son mejoras que tienen que ver con la banqueta, las jardineras, ver si pueden poner señalética afuera; y nosotros ya tenemos autorización para una serie de trabajos del inmueble histórico, ya tuvimos las primeras autorizaciones para comenzar las labores de mantenimiento y restauración del inmueble”, comentó la directora.

Sol Henaro, directora del Museo del Chopo, tras la charla con La Razón. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Otras tareas serán la reapertura de la cafetería. “No va a ser lo más inmediato, pero reactivarla es importante para que la gente pueda vivir el museo desde otro sitio, es habitar otras secciones para que la gente se pueda sentar, pasar el rato, leer un libro, que sea un espacio de descanso, madriguera”, dijo Henaro, quien busca que el museo sea más un centro social.

“Eso es un cambio general con todas las gestiones anteriores, trabajar con la dimensión de museo como centro social, que tiene que ver con habitar, ocupar el recinto en su muy amplia oferta, porque no son solamente las exposiciones”, apuntó Sol Henaro.

Otro de sus planes es recuperar la luminaria histórica del cinematógrafo. “Cuando se hizo la remodelación del museo, se hizo el foro y la sala del cinematógrafo abajo, la luminaria se quedó atrás, estamos viendo con la Filmoteca cuánto cuesta bajarla, restaurarla, ponerla en un lugar donde no afecte la fachada histórica, pero esté al frente. Pareciera un capricho, pero parte de la defensa de la memoria y patrimonio es rescatar esa luminaria”, comentó.

Acerca del presupuesto para poder realizar los proyectos que plantea, Henaro no dio una cifra, pero aseguró que eran recursos que no estaban “mal”: “Nunca es suficiente, uno quiere hacer muchos proyectos, vínculos internacionales, presentar los proyectos de manera digna y no quiere precarizar al sistema cultural y pedir que vengan gratis, hay que remunerar, porque es lo correcto. Siempre hay que estar buscando alianzas de diferente tipo, dentro de la UNAM, que es amplia, pero también fuera con otro tipo de bolsas internacionales, becas y apoyos, intercambios, trueques y demás. Tiene un presupuesto correcto”, aseveró.

MIRADA INTERNACIONAL. Las alianzas con otros museos del mundo estarán en el foco de esta administración, la primera que llegará será el 15 de agosto, Gran Fury: art is not enough, con curaduría de André Mesquita y procedente del Museu de Arte de São Paulo.

“Me interesa mostrar que esta gestión va a trabajar en colaboración con instituciones de Latinoamérica, pero con producciones muy particulares. Gran Fury fue este colectivo que trabajó desde un ámbito activista las imágenes en relación a la lucha contra el sida y después VIH”, dijo sobre la muestra que finalizará el 1 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH.

Otra exhibición será Giuseppe Campuzano. Línea de vida, curada por Miguel A. López, en colaboración con el Museo de Arte de Lima. Se inaugurará en 2025, en la semana del arte.

“Giuseppe fue un artista peruano que se concebía como productor de contranarrativas queer y mestizas”, abundó.

De las muestras nacionales, del 7 al 30 de junio de este 2024 estará Fabián Chairez, La inocencia de las bestias; y del 7 de este mes al 18 de agosto, Las noches del 9, en la cual se podrá admirar parte del archivo de Armando Cristeto, Henri Donnadieu y Mongo, entre fotos y videos de puestas en escena. Además del tráiler de una película que se está realizando sobre este importante espacio de fiestas y propuestas culturales de cine, teatro, música y activismo en favor de la comunidad LGBT, en las décadas de los años 70 y 80.