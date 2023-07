Cielo Cruel retrata el deseo, erotismo y pasión de mujeres

El volumen de cuentos Tangos para Barbie y Ken (2016) y la novela Jugaré contigo (2018) son los antecedentes directos de Cielo Cruel (Alfaguara, 2023) donde la narradora y ensayista Maritza M. Buendía (Zacatecas, México, 1974) explora —a partir de las tribulaciones amatorias de tres mujeres (abuela, madre e hija)— en los repertorios del deseo, el erotismo y la pasión.

Tres tiempos encadenados en los índices de los ímpetus carnales, la sensualidad, la culpa, el goce y los miedos. La abuela, Belén, muestra su ánimo de independencia; la madre, Gloria, vulnera el código matrimonial; la hija, Mar, se debate entre los recelos y el deleite en el vislumbre del despertar sexual. La escritora zacatecana pone a disposición de los lectores una novela que entreteje tres historias que se despliegan en las pantanosas geografías del amor y sus prevaricaciones.

“Esta nueva novela tiene sus raíces en la historia que narro en Jugaré contigo. Retomo a la protagonista principal y abordo ahora su relación familiar con los personajes de la abuela y la hija. Aquí, las tres tienen un rol independiente, las ubico en su contexto y en las derivaciones de sus actos. Digamos, que es una crónica que devela el descubrimiento del deseo en tres mujeres que han vivido en espacios y tiempos distintos”, precisó en entrevista con La Razón, Maritza M. Buendía, Premio Nacional de Cuento Julio Torri 2005 por En el jardín de los cautivos.

¿Mujeres cercanas a usted? Algunos episodios los he reconstruido apoyada en hechos que ocurrieron en el seno de mi familia; pero, no es una novela autobiográfica: todo se mueve en el terreno de la ficción. La creación de Belén y Gloria me llevó a la investigación para documentarme porque son dos personajes alejados de mi experiencia personal. Me siento más cercana a Mar, la hija, por el factor generacional.

Hago un dibujo de ellas a través de emociones y sensaciones que las definan como criaturas humanas. Lo corporal en ellas está ligado a las razones cognoscitivas del deseo

Maritza M. Buendía, Narradora

¿La novela como un espacio de ‘reconstrucción’ a partir de la memoria? No dudo que retomo algunos recuerdos familiares; quizás recreo vivencias de mi abuela o de mi madre. Pero, la ficción tiene la capacidad de hacer mudanzas de los hechos y enriquecerlos con los recursos de la imaginación.

¿Mujeres que rompen con los acuerdos usuales del acto de amar y de una fuerza convincente? Sí, ellas desdeñan el formato tradicional de amar. Se preguntan incluso sobre la posibilidad de otras formas de asumir el amor, de otras codificaciones para afrontar las avideces de sus cuerpos. Cada una asume el riesgo que implica aproximarse al deseo y sus efusiones implícitas. Toman actitudes de vida valientes y están dispuestas a romper las convenciones impuestas.

¿Actos femeninos marcados por emociones complejas? Me interesa erigir personajes de carne y hueso, que el lector los vea cercanos. Hago un dibujo de ellas a través de emociones y sensaciones que las definan como criaturas humanas. Lo corporal en ellas está ligado a las razones cognoscitivas del deseo. Me interesa lo sensorial en el propósito de que el ritmo de la prosa invada los ojos, los oídos y hasta el paladar del lector.

Pero, ¿quiénes son estas mujeres? Tres mujeres de distintas generaciones. Mar, la hija, anhela conocer el mar y desobedece las costumbres al lado de Alejo, un hombre menor que ella. Gloria, la madre, busca convivir simultáneamente con su esposo y su mejor amiga; la abuela Belén sabe cómo amarse a sí misma sin la necesidad de un hombre para alcanzar el desarrollo personal.

¿Lo erótico tiene protagonismo en su obra literaria? Me interesa el erotismo enlazado a lo estético y a través de un uso del lenguaje contiguo con la poesía, me gusta moverme en esos linderos en que la imagen lírica juega un papel clave. Concibo el erotismo como una manera de avizorar mi entorno y el resto del mundo.

¿Uso de la tercera persona narrativa enlazada con un ‘yo’ cómplice? Está la presencia de un narrador omnisciente que lo ve todo apoyado en una primera persona partícipe de las acciones, que explora y devela intimidades de los personajes.

