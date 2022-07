Cineteca Nacional: 5 películas para disfrutar del 19 al 24 de julio

La Cineteca Nacional se caracteriza por la diversidad de su cartelera, que brinda opciones de todas partes del mundo, de todos los géneros y para todos los gustos. Este verano el recinto cuenta con uno de los estrenos más esperados del año: “Crimes of the future”, del aclamado director canadiense David Cronenberg. También se estará proyectando el documental ganador del Oscar "Summer of Soul (o cuando la revolución no pudo ser televisada)”, además de un ensayo cinematográfico del artista visual, escritor e investigador Juan Toscano. Aquí van 5 recomendaciones para que disfrutes del 19 al 24 de julio

5 filmes imperdibles en la Cineteca Nacional del 19 al 24 julio

1. “El hijo del tendero, el alcalde, el pueblo y el mu”-Francia, Bélgica



Un grupo de idealistas buscan crear una plataforma de streaming para documentales independientes con el fin de enriquecer el mundo con nuevas historias. Claire Simon, una de las documentalistas más relevantes en Europa en los últimos años, descubre Lussas, un pueblo al interior de Francia que lucha por preservar su identidad rural y autogestiva, y que guarda un interesante espacio de comunión con el cine.

Cuándo: martes 19 de julio

Dónde: SALA 7: 14:00 18:30



2. “Capital”-México

Se trata de un ensayo cinematográfico realizado con material de archivo de Internet, que reconstruye el texto emblemático de Karl Marx sobre el capitalismo a partir de las notas de 1929 del cineasta soviético Sergei Eisenstein, quien filmó dicha obra vinculándola con Ulises, de James Joyce, una de las novelas más importantes del siglo XX. Éste es el homenaje a esa obra del artista visual, investigador y escritor Javier Toscano.

Cuándo: martes 19, miércoles 20 y jueves 21

Dónde: SALA 6/FORO: 20:15

3. “Crimes of the future”-Canadá, Grecia



El largometraje más reciente del maestro del horror corporal, David Cronenberg, se proyecta en el recinto. Se trata de uno de los filmes más esperados del año, con un elenco de lujo y que promete ser una perturbadora experiencia. Saul Tenser, célebre artista performativo, escenifica la transformación de sus órganos en un espectáculo de vanguardia. Saul es seguido por Timlin, una investigadora del Registro Nacional de Órganos que sigue de cerca sus prácticas.

Cuándo: martes 19 de julio, 14:15 18:45 21:00; miércoles 20, 14:15 18:45 21:00, y jueves 21, 14:15 18:45 21:00

​Dónde: Sala 2

4. “Summer of Soul (o cuando la revolución no pudo ser televisada)”-EU

Se trata de un documental que cuenta lo sucedido durante un festival que se llevó a cabo en 1969 en Nueva York y que, al parecer, no muchas personas recuerdan. El Harlem Cultural Festival celebraba la cultura afroamericana y contó con la presencia de artistas como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers y Sly and the Family Stone, entre otros. El documental fue dirigido por Ahmir “Questlove” Thompson y fue galardonado como Mejor Documental en la pasada entrega del Oscar.

Cuándo: jueves 21 de julio

Dónde: SALA 10: 16:00

5. “El hombre búfalo”-México



Eric es un periodista que ha dejado de escribir debido a que ha recibido amenazas. Sin embargo, una invitación para investigar el caso de un grupo de personas que han sido despojadas de sus tierras lo acercará de nuevo a su profesión. Durante la búsqueda de justicia se encontrará con un ser mitológico que cuida de la niñez abandonada. David Torres Labansat presenta un falso documental que busca rendir homenaje a los reporteros que se juegan la vida a través de su oficio.

Cuándo: martes 19 de julio

Dónde: SALA 7: 16:30 21:00

AG