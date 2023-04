Danza cuestiona la monotonía de la vida

Una vida monótona en la que se repite lo mismo una y otra vez cada día o deshumanizarse en el trabajo hasta el agotamiento mental y físico para hacerse valer son temas que la directora de la compañía Motores Danza aborda en el programa A day, que estrenó ayer en el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El programa Simul 21 incluye la videodanza A day y la coreografía Yes, we can, a través de las cuales reflexiona sobre la deshumanización, la monotonía, perder la identidad o llegar hasta un agotamiento extremo.

“Las dos fueron coreografías que se crearon en la pandemia, ambas tienen las mismas inquietudes, son muy matemáticas porque lo que queremos mostrar es este trance, esa repetición”, explicó a La Razón Gaby Hernández.

A day, explicó, muestra cómo se repite una y otra vez el mismo día, como en un eterno retorno, que es lo que un poco pasaba durante el confinamiento en los primeros meses de la pandemia de Covid. Mientras que Yes, we can, expone cómo los seres humanos se convierten en mercancías en un mundo que exige trabajar de manera exhaustiva.

“Simula este vivir en monotonía, trabajar y producir para valerte como sociedad, para sentirte validado, volviéndote una máquina. Jugamos con la idea de llevar al cuerpo físico al extremo, porque lo que hacemos los humanos en el día a día es vivir al extremo, produciendo hasta el cansancio sin respetar tu tiempo de descanso, azotarte hasta llegar al agotamiento”, comentó la artista.

Este fin de semana se ofrecerán dos funciones más, el sábado, a las 19:00 horas; y el domingo 23 de abril, a las 18:00 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo.