Dominio, el viaje de autodescubrimiento y deseos de vivir de Claudina Domingo

La precocidad adolescente, la soledad, el fisgoneo estimulante, la exploración en los enigmas del sexo y las ensoñaciones que distorsionan el mundo real configuran las gestualidades de la protagonista de Dominio (Sexto Piso, 2023): novela autobiográfica de la poeta y narradora mexicana Claudina Domingo (Ciudad de México, 1982) en un itinerario que enlaza hechos eróticos con trances colindantes con la muerte.

Narración estructurada en tres movimientos conformados por 24 capítulos: Uno: los lapsos testifican las angustias, un parpadea sobre los desechos del dolor, “la arena se esponja con el calor”, el quirófano listo y el sueño escoltando la emergencia. Dos: desconciertos, masturbaciones, azoramientos, besos furtivos, sexo en los jardines, Sor Juana, “alegrías aéreas y pasajeras”, escrutinio en la biblioteca del padre, insomnios desbocados, relación beligerante con la madre, “mi padre es el corazón de mis ojos”, encuentro con la poeta Enriqueta Ochoa, el provocador vestido ‘hindú’. Tres: El hospital, el dolor, la adolescente de 17 años que ya no se siente niña y desea un amante, hemorragias que ponen en peligro la vida.

Claudina Domingo entrega un libro sorprendente por la pureza y la honestidad que lo avalan: la veracidad fulgura desde un discurso que recurre a la premisa de lo poético como una manera de pesquisa existencial en la médula del lenguaje. “Hoy me deshice de la infancia. / La mejor época de mi vida fue cuando era adolescente. / Me quito la ropa frente al espejo. Conforme me desnudo aparece un cuerpo más claro y delgado. En lo alto de mi pecho tengo dos téticas y en el rostro unos carnosos labios de mujer”: expone la narradora-protagonista.

El destacado escritor Luis Felipe Fabre ha dicho que Dominio es “la revelación en prosa del poema de una vida, de la verdad de una vida, en todo su horror y su belleza”. Los folios de esta desnuda crónica nos ponen en contacto con una voz valiente sin aquiescencias ni eufemismos: escritura gozosa por la franqueza de los espejismos revelados.

Se narran dos momentos, dos circunstancias, dos órbitas de una adolescente ansiosa por dejar de ser niña y obsesionada con el sexo; y en otro plano la mujer adulta llevada a un hospital con una hemorragia interna que pone en riesgo su vida

Claudina Domingo, Poeta y narradora

“Confieso, esta novela se centra en episodios de mi adolescencia marcada por la precocidad. El mundo infantil en los años 90 era más primitivo. Los niños eran más salvajes, mientras las niñas nos comportábamos con cierta delicadeza. Los novios a esa edad producían burlas. En el contexto de la preparatoria en que aparentábamos ser adultos las cosas eran iguales. Pecaba de una ingenuidad errónea que ahora cuestiono en la novela. Las apariencias engañan. Escribí una autobiografía que no quiero que califiquen de autoficción”, precisó en entrevista con La Razón, Claudina Domingo, ganadora del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022.

¿Por qué el desdén de la ‘autoficción’? No quiero atenuar nada ni configurarlo en ese espacio que me parece vago desde un yo indeciso que no se atreve a encarar la veracidad y apela a la alegoría. No, Dominio es una novela autobiográfica, no tengo recato frente a todo lo que digo y expongo.

¿Lo erótico y el acecho de la muerte? Se narran dos momentos, dos circunstancias, dos órbitas de una adolescente ansiosa por dejar de ser niña y obsesionada con el sexo; y en otro plano la mujer adulta llevada a un hospital con una hemorragia interna que pone en riesgo su vida. Debo decir que las ensoñaciones de la adolescente desvirtúan su realidad; mientras, la mujer adulta es víctima de la realidad como un suplicio.

¿Adolescente que se refugia en quimeras y ensoñaciones desde la soledad? Pero, es una soledad alejada de la angustia y cercada por la imaginación, el descubrimiento de los libros eróticos del padre y apremiantes deslumbramientos. Ella vive en una suerte de ‘onanismo’ físico, mental y emocional.

¿La protagonista encuentra en un libro de arte de la biblioteca del padre una estimulación para masturbarse? Encuentra un manual de arte del Renacimiento en que había un dibujo donde una monja tenía sexo con varios, para ella era algo maravilloso haber vivido en esa época y eso la conmina a masturbarse.

¿La Ciudad de México como un espacio de exploración y crecimiento espiritual-emocional? Hay en la protagonista un deseo extremo por vivir que la empuja a prácticas insólitas y arriesgadas por la Ciudad de México en sus aventuras con amigas, novios, amigos y amantes que van apareciendo en sus andares.

¿La mujer adulta asediada por la muerte en un urgente deseo de vivir? Sí, llega al hospital con una hemorragia interna que la pone al borde de la muerte, pero nunca pierde el deseo irrefrenable de vivir presentes en las huellas de sus sorprendentes episodios juveniles. Se busca a sí misma en esos momentos adversos de su existencia.

Dominio