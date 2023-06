Celebran a las Resistencias queer en libro

En el libro Resistencias queer (Grijalbo, 2023), Luis Ruiz y Andrea Natzahuatza, arman una colección de “resistencias” de la comunidad LGBT+ y las honran nombrando a personajes que han sido parte importante de la historia, desmitificando estereotipos e informando sobre conceptos que hoy en día están llenos de prejuicios.

“Este libro está escrito desde una parte personal, aunque no es biográfico de ninguna forma, nunca hablamos de nuestra vida, pero sí tiene mucho de lo que Luis y Andrea necesitábamos hace algunos años. Platicando con mi papá me decía: ‘es el libro que me hubiera gustado tener, hubiera sido tan fácil’, en referencia a cuando empezamos este proceso de decirle éste soy yo”, comentó a La Razón Luis Ruiz.

En Resistencias queer, los también creadores del podcast Abrazo grupal explican de manera clara y detallada conceptos como el origen de la palabra queer, qué es la heteronormatividad, la cisnormatividad, que es ser pansexual, bisexual o no binario.

“Creemos que este libro es para todas las personas: todas las personas estamos implicadas en el reconocimiento de la diversidad, nos toca a todas, a todos y a todes sacar del clóset a este país y al mundo”, afirmó el autor.

En el volumen se abordan con mayor profundidad que la habitual las situaciones por las que atraviesan personas LGBT+, como salir del clóset.

“Mucha gente cree que todo el tema LGBT+ se concentra en la salida del clóset como si fuera una sola, pero son varias salidas: cuando te reconoces, cuando se lo dices a tus amistades, cuando comienzas a convivir con gente nueva. Por eso en esta colección de ensayos queríamos ampliar la visión de la diversidad donde no fuera sólo de orientaciones e identidades sino de todos los problemas que nos rodean y que son igual de importantes para hablar del tema del reconocimiento de derechos”, puntualizó Natzahuatza.

Portada del libro Resistencias Queer Foto: Especial

Portada del libro Resistencias Queer