Rinden homenaje al poeta tabasqueño Carlos Pellicer; su colección de arte, al Munal

La valiosa colección de arte del escritor y poeta Carlos Pellicer, que incluye 651 obras de Dr. Atl, José Clemente Orozco, Nahui Olin, Saturnino Herrán y José María Velasco, entre otros, fue donada por su sobrino Carlos Pellicer López al Gobierno federal, por lo que estará bajo custodia del Museo Nacional de Arte, anunció ayer la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, durante el homenaje que se le rindió al autor en el Palacio de Bellas Artes con motivo del 125 aniversario de su nacimiento.

“Es una colección muy valiosa por las firmas, pinceles y miradas que contiene, muy generosa en volumen, como los cerca de 40 José Clemente Orozco, a quien él describía como promotor de fuerzas plásticas”, apuntó la secretaria de Cultura, quien junto con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, encabezó la ceremonia.

Detalló que el acervo cuenta con una selección de importantes fotografías de Armando Salas Portugal, Manuel Álvarez Bravo y Berenice Kolko. Además de “más de 30 (piezas de) Roberto Montenegro, un hermoso Guido Reni, así como una litografía de Piranesi, artista italiano, arquitecto y arqueólogo”, agregó Frausto.

Retrato de Pellicer concebido por Diego Rivera. Fotos: Secretaría de Cultura y Cuartoscuro

. Gráfico: La Razón de México

La funcionaria resaltó que la colección stambién se conforma de 50 piezas de José María Velasco, desde bocetos hasta óleos. Indicó que, en alusión a los lienzos del artista que fueron robados a Pellicer, se exhibirán en marcos vacíos las imágenes de las obras hurtadas.

“No perdemos la esperanza de que, en un acto heroico, quizá, como el que hoy lleva a cabo Carlos Pellicer López entregando este inmenso patrimonio a la nación, aquellas personas que tienen estos lienzos puedan devolverlos o al menos, como hemos hecho en el caso del patrimonio recuperado en esta época, alertar a los traficantes y a los posibles compradores de que se trata de arte robado”, señaló Frausto, quien destacó que en la colección hay retratos de Simón Bolívar.

En el acervo también se encuentran retratos de Pellicer, en óleo o fotografías, concebidos por Miguel Covarrubias, Manuel Álvarez Bravo y Diego Rivera. Además de la colección del artista desconocido Mario Alonso Ostolaza, el cual se conforma de mil 426 obras.

“Cuando murió mi tío Carlos, hace ya casi 45 años, me tocó heredar entre tantas bendiciones la mitad de su colección de pintura. Desde entonces empecé a pensar dónde y cómo acomodar ese universo. No era fácil, no era prudente legar este acervo a otra administración, a otro gobierno. Ahora es el tiempo, el tiempo ideal”, dijo por su parte, Pellicer López.

En agradecimiento a la donación, una de las salas del Museo Nacional de Arte Moderno llevará el nombre de Carlos Pellicer, añadió Frausto.

Orgulloso de la política actual. Durante un mensaje virtual con el que cerró el evento, que tuvo lugar en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pellicer estaría orgulloso del gobierno que encabeza.

“Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra y en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre para no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México”.

También señaló la ética social y política de Pellicer. Rememoró que unos días antes de que falleciera el autor de Noticias sobre Nezahualcóyotl y algunos sentimientos fue a visitarlo.

“Estaba postrado, pero platicamos; tenía la esperanza de recuperarse; me pidió vernos dos días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los pueblos chontales; le dije que no se preocupara, que primero era su salud y él me insistió porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre”, recordó el mandatario.