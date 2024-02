Eventos culturales de fin de semana del 23 al 25 de febrero 2024

Febrero se va en este último fin de semana de sus datas. Inicia la 45 FIL de Minería de la UNAM. Varios foros de la Ciudad de México presentan atractivas actividades artística, culturales y recreativas (exposiciones, cine, teatro, baile, música...) en este colofón semanal. Sugerimos aquí algunas de ellas para disfrutar con familiares y amigos.

1. 45 FIL del Palacio de Minería



Se llevará acabo la FIL del Palacio de Minería. Foto: FIL

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), llega a su 45 edición. Evento literario organizado anualmente con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria, las novedades de la industria editorial mexicana. Su incomparable sede, el Palacio de Minería, monumento del siglo XVIII ubicado en el corazón mismo de la vida cultural de nuestro país permite, en un ambiente auténtico de Feria de Libro, dar cita a importantes editores y profesionales en la materia que ofrecen a un público siempre fiel una amplia y variada oferta editorial.

Uno de los ejes fundamentales de la Feria es su notable programa cultural, que figura entre los mayores de todas las ferias del libro del mundo. Debido a su gran aceptación continuarán las Jornadas Juveniles, así como los diversos programas de lectura.

La FILPM, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias; de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; de la Secretaría de Cultura, así como del Gobierno de la Ciudad de México.

Los invitamos una vez más a participar activamente en la Feria de Minería, que da a conocer novedades editoriales y las promueve mediante las distintas actividades que se realizan durante todas las jornadas, así como en sus diferentes opciones publicitarias. Los invitamos a seguir siendo parte de la mayor tradición cultural en materia de libro y fomento a la lectura que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

Dónde: Palacio de Minería. Tacuba 5. Centro Histórico, CDMX

Cuándo: del 22 de febrero al 4 de marzo, 2024

Horario: lunes a viernes: de 11:00 a 20:30 horas; sábados y domingos: de 10:00 a 20:30 horas

Entrada: de lunes a viernes: 20pesos; sábados y domingo: 25 pesos

2. Dinosaurios entre nosotros. Exposición

Exposición de dinosaurios. Foto: Especial

La exposición Dinosaurios entre nosotros muestra la conexión ininterrumpida entre estos fascinantes animales que dominaron el planeta durante unos 170 millones de años y las aves modernas. Su presentación en Universum exhibe paneles gráficos en gran formato con espectaculares ilustraciones científicas a color de especies de dinosaurios extintos conocidos y otros recién descubiertos tal como se habrían visto en la vida real; audiovisuales; elementos interactivos de excelente manufactura y ejemplares de las Colecciones Nacionales de Aves y Anfibios y Reptiles. Esta exposición está organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science, de Estados Unidos; el Philip J. Currie Dinosaur Museum, Canadá; el Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España, y Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, México. Dinosaurios entre nosotros indaga en el límite prácticamente obsoleto entre los animales a los que llamamos “aves” y los que tradicionalmente denominamos “dinosaurios”.

Dónde: Museo de las Ciencias UNAM. Universum

Cuando: hasta el 7 de diciembre, 2024.

Horarios: de miércoles a domingo. 10:00 a 17:00 horas.

Entrada: 90 pesos

3. Tardeada cubana

Habrá tardeada cubana. Foto: Especial

El baile conforma una de las más significativas actividades de Cuba. Bailar como un acto patrimonial de raigambre popular. La destacada bailarina e instructora Thania Prado imparte una clase de Baile de Casino (rueda de parejas): una de las principales manifestaciones de la tradición de los bailes de salón de Cuba que ha tenido muy entusiasta acogida en México. Son, guaracha, guaguancó, mambo y timba.

Dónde: Circulo Cubano. Córdoba 14. Colonia Roma. CDMX.

Cuándo: Domingo 25 de febrero, 2024

Horario: 16:30 horas

Boleto: 150 pesos

4. Armonías sin fronteras



Armonías sin fronteras. Foto: Especial

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, ofrece el concierto Armonías sin fronteras, que tuvo una primera presentación el pasado jueves 22 de febrero en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Se repite el domingo 25 de febrero en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12:00 horas.

Además del Concierto para piano romántico, de Manuel M. Ponce, el programa estará complementado por el Concerto Grosso Palladio, de Karl Jenkins, y Gran fuga, de Ludwig van Beethoven. Haciendo un viaje musical desde México, pasando por Reino Unido y cerrando en Alemania. El Concerto Grosso Palladio, del compositor británico Karl Jenkins, fue escrito en 1995. Su título hace referencia al arquitecto renacentista italiano Andrea Palladio.

Compuesta originalmente como el final de su Cuarteto Op. 130 (1825), Beethoven emitió la Gran fuga como una pieza separada. El pianista Mauricio Náder Schekaibán se ha presentado en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, El Salvador, China, Líbano y Pakistán. También ha contribuido a la difusión de la música mexicana.

Dónde: Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música

Cuándo: Domingo, 25 de febrero, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Convite. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

FERNANDO ACEVES / Archivo fotográfico. Exposición temporal.

Viernes, 23 de febrero, 20:00 horas. ALONSO UMAÑA Cuarteto, con Giovanni Cigui, Paquito Cruz y Alonso Sánchez. (Cuota de recuperación, 100 pesos)

Sábado, 24 de febrero, 15:00 horas. RIVE QUIROZ Trío, con Malena Caporaletti Abril Sánchez y Rive Quiroz.

Sábado, 24 de febrero, 20:00 horas. ABRIL SÁNCHEZ Trío, con Israel Cupich y Uriel Rodriguez. (Cuota de recuperación, 100 pesos)

Dónde: El Convite. Ajusco 79 BIS. Colonia Portales Sur. CDMX.

6. Sones y danzones. Concierto

Concierto de sones y danzones. Foto: Especial

En el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en el marco de su 30 aniversario, resonará al ritmo de sones y danzones con arreglos para cuarteto de guitarras, el concierto Sones y danzones de buena madera. Gala musical que colorea el paisaje sonoro de varias regiones de nuestro país, donde se podrán escuchar algunos de los sones que se tocan en los fandangos en Veracruz o que se bailan en las plazas oaxaqueñas; también los icónicos danzones que aún resuenan en el Salón Los Ángeles o el California Dancing Club.

Presentación a cargo de El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, que interpretará los sonidos que han hecho eco en los salones de bailes y en las principales salas de música de nuestro país, en una adaptación para concierto de cámara, con el objetivo de devolver a esas piezas el sonido íntimo y de familiaridad que las caracteriza.

El público podrá escuchar un repertorio distintivo de los géneros son y danzón, pero también tres de las obras orquestales más representativas de grandes compositores mexicanos: Huapango de José Pablo Moncayo, Sones de Mariachi de Blas Galindo y Danzón núm. 2 de Arturo Márquez, así como piezas emblemáticas del folclor nacional: La Sandunga, La Bruja, Guateque y La Llorona.

El cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México: agrupación de cámara que se formó en 2001 en el seno de la Facultad de Música de la UNAM, integrado por Jesús César Lara Chávez, Sayil López Cruz, Joaquín Olivares Martínez y José Luis Segura Maldonado, con el objetivo de difundir la música mexicana contemporánea escrita originalmente para cuatro guitarras. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha ofrecido conciertos en las principales salas de concierto de México y Europa.

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart

Cuándo: Domingo, 25 de febrero, 2024

Horario: 13:30 horas

Boleto: 150 pesos

7. Música UNAM

Música UNAM. Foto: Especial

Festival internacional de piano 2024

Elías Manzo, piano. Recital: Sala Carlos Chávez: sábado 24 de febrero, 18:00 horas

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Rodrigo Macías, director huésped / Jorge Federico Osorio, piano

Conciertos: Sala Nezahualcóyotl: sábado 24 de febrero, 20:00 horas; domingo 25 de febrero, 12:00 horas

OJUEM Primera temporada 2024

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata interpretará el estreno mundial del Concierto para guitarra eléctrica y piano Mutación, del mexicano Carlo Ayhllón. El programa incluye Dream Children de Elgar y la Sexta sinfonía Pastoral de Beethoven, conocida por sus evocadoras representaciones musicales de escenas campestres. Concierto: Sala Nezahualcóyotl: domingo 25 de febrero, 18:00 horas

8. Tendido de libros del FCE

Tendido de libros del FCE. Foto: Especial

Con una atractiva oferta editorial y vasto programa cultural (presentaciones de libros, cuentacuentos, charlas, óperas y conciertos orquestales...) el Fondo de Cultura Económica, en coordinación con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), abre un Tendido de Libros en el Patio de Carteros del Palacio Postal, a partir del 22 de febrero y hasta el 3 de marzo.

Oferta de mil 500 títulos de sellos como el FCE, RBA, Etiqueta Negra, Trama, Monte Ávila editores, El perro y la rana, Planeta y Sexto Piso, entre otras editoriales.

Las orquesta Carlos Chávez y de Cámara Joaquín Beristáin serán las encargadas de poner la música.

Dónde: Patio de Carteros del Palacio Postal. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: del 22 de febrero y hasta el 3 de marzo

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 16:00.

Entrada libre

9. Homenaje Póstumo a José Agustín

Homenaje a José Agustín. Foto: Especial

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con familiares del escritor mexicano José Agustín, rendirán un homenaje póstumo al autor de novelas, cuentos, obras de teatro y guiones de cine, el domingo 25 de febrero de 2024, a las 13:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes.

José Agustín es uno de los escritores mexicanos que más ha influido en el curso de la literatura latinoamericana, y cuyo reconocimiento a su aporte trasciende generaciones y fronteras, al haber creado una literatura con fina maestría y al mismo tiempo libertad creativa y vinculada a su entorno.

Como parte del programa en memoria del autor de Se está haciendo tarde, Ciudades desiertas y Cerca del fuego, serán su esposa Margarita Bermúdez Garza Ramos, así como sus hijos Andrés, Jesús y Agustín Ramírez Bermúdez quienes recordarán las facetas de la trayectoria literaria de José Agustín. Asimismo, el escritor Alberto Blanco y la poeta Elsa Cross participarán con una lectura de sus textos en torno al legado de José Agustín a la literatura contemporánea de México.

Además, integrantes de la Compañía Nacional de Teatro se suman a este homenaje con la lectura dramatizada de la obra Los motivos del lobo, del nicaragüense Rubén Darío, uno de los poemas más apreciados por José Agustín. Participan también José Manuel Aguilera y músicos invitados.

La obra de José Agustín es considerada una de las más influyentes en la literatura moderna y contemporánea de México, con títulos como La tumba, Ciudades desiertas, Diario de brigadista, La contracultura en México, Tragicomedia mexicana, La nueva música clásica, Contra la corriente, Se está haciendo tarde y La panza del Tepozteco, entre otras.

El escritor guerrerense estudió Letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, además de Composición dramática en el INBAL y en la Asociación Nacional de Actores.

Dónde: Vestíbulo del Palacio de Bellas

Cuándo: Domingo, 25 de febrero, 2024

Horario: 13: 00 horas

Entrada libre. Cupo limitado

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT