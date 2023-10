Fernando Rivera Calderón, un irreverente sin mesura

Fernando Rivera Calderón (Ciudad de México, 1972), músico, conductor de televisión, narrador, poeta, cantante y ensayista, autor del Diccionario del caos (2013), del poemario Llegamos tarde a todo (2017), de la novela Los mariachis callaron (2018) y del ensayo humorístico El Ambiguo Testamento (2022), entre otros volúmenes, da a conocer La música del fuego (FCE, 2023): antología personal de su trabajo poético que compila estrofas de los poemarios Llegamos tarde a todo, Electrodomésticos y Cinturón de Asteroides. Se añade el poema “Juan Gabriel” y se completa con los textos inéditos de La música del fuego.

Conjunto lírico integrado por poemas breves, precisos y directos en contigüidades con coplas narrativas y aforismos: exploración en incidentes que se insertan en lo social. El lector sonríe y asimismo, reflexiona: hace parada en franjas y radas del sobrevenir cotidiano. “Llegamos tarde al bautizo, / a la boda y al sepelio; / y no fue un asunto de impuntualidad: / no estábamos aquí para llegar antes, / ni mucho menos a tiempo”.

El humor, insignia humedecida de una música de sílabas llameantes en que se dibujan siluetas de escenas domésticas y subversivas de nosotros mismos. Calderón Rivera nos entrega un relato absoluto de tientos y certezas para que bailemos siguiendo los compases de “la melodía ardiente / de un incendio / que suena a madera crujiendo y vidrios rotos”.

“Esta antología nació hasta cierto punto, de manera fortuita. Yo propuse la publicación del cuaderno inédito La música del fuego: los editores me plantearon añadir una selección de versos de mis poemarios anteriores, y así lo hice, el lector tiene en sus manos una panorámica de todo mi trabajo lírico”, explicó a La Razón Fernando Rivera Calderón, quien es además un disidente y popular conductor de radio y televisión.

¿Poemas que se pueden cantar o canciones que se pueden declamar? Convergen ambas cosas. ¿Qué soy en realidad: un hacedor de canciones o un entrometido en los terrenos de la poesía? Todo nace desde aquel disco con canciones que dediqué a mi hijo en muestra de amor total: he querido siempre, como centro de mi oficio creativo, compartir emociones.

¿Balance emotivo cercano a la gente? Tanto en mis canciones como en mis poemas exploro conmociones que irrumpen en el ser humano: la confianza, el amor, el abatimiento, la nostalgia, la extrañeza, el desamor, la esperanza o el olvido. Trato de abordarlo desde la franqueza y la honestidad.

¿Llegamos tarde a todo porque somos irresponsables por naturaleza? No, llegamos tarde porque nadie nos ha estado esperando; como dicen unos versos de ese poema: “Llegamos / después de una fiesta de siglos, / entre botellas rotas / y colillas de cigarro, / para beber de vasos en ruinas / como ángeles después del juicio”. Creo que nunca es demasiado tarde para llegar a tiempo.

¿Groucho Marx y Woody Allen en conversación con Cioran? Tres autores muy presentes en mis intereses creativos. Quizás la presencia del filósofo rumano, Cioran, se hace evidente en los Epitafios que cierran el libro. Pero, juego con muchas cosas que van desde perífrasis a intertextualidades como esa de José Alfredo en la alberca: “No vale / Nada la vida / La vida no vale /Nada” o el Gólgota: “La muerte de Cristo: cruz y ficción”.

¿Provocar la sonrisa cómplice del lector para invitarlo a la reflexión? La seriedad de estos poemas se descubre en el humor, en la ironía que hay en ellos.

¿El poema dedicado a Juan Gabriel puede producir reacciones negativas en los círculos culteranos? De eso se trata, soy un irreverente sin pudor ni mesura. No creo en la poesía pura porque no existe como tal. José Alfredo Jiménez era un poeta nato como lo fue también Manzanero o Juan Gabriel. No olvidar que cantamos “Amor eterno e inolvidable” / y vivimos la oscura soledad de beber juntos / para al final decir "se me olvido otra vez”.

La música del fuego.