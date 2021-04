Festival de danza virtual apoya a creadores de 18 países

La pandemia de Covid-19 ha provocado una crisis económica en el ámbito de la cultura a nivel mundial con pérdidas de 70 por ciento, en el rubro de artes escénicas, en Europa. En México, ante la falta de trabajo artistas se han dedicado a otras labores que van desde ser repartidores de Uber, hasta vender artículos y comida.

A raíz de esa situación surge el festival de danza virtual Solid-Air, que tiene como principales objetivos ser una plataforma para que creadores muestren sus proyectos artísticos y brindar apoyos económicos.

La iniciativa es impulsada por los bailarines y coreógrafos Renato González, de México, y Sarah Matry-Guerre, de Francia, quienes han invitado a 33 artistas y compañías de 18 países, entre ellos México, los cuales desde hoy y hasta el 25 de abril, de jueves a domingos, mostrarán piezas de videodanza, animación digital, documentales artísticos y obras interactivas.

“El proyecto es resultado de la crisis sanitaria y económica cultural. Han habido compañías que no se han presentado en teatros, pero que han encontrado la manera de realizarlo a nivel audiovisual; necesitan exponer sus proyectos y solventar gastos, muchos de ellos son artistas independientes. Vimos que artistas estaban regresando a sus lugares de origen, estaban en compañías de Estados Unidos, de Canadá y otras regiones del mundo; entonces dijimos ‘necesitamos hacer algo’”, dijo Renato González, en entrevista vía telefónica con La Razón, desde Francia.



Cuándo: Del 1 al 25 de abril

Horarios: de jueves a domingos

Costos: 74, 172 y 359 pesos. Solid-Air

De las 33 compañías y artistas participantes, 11 son de México, de las cuales destacan Lux Boreal, Cuatro x Cuatro, Laleget Danza, el Taller Coreográfico de la UNAM y Moving Bordes. El resto de los participantes es de países como Alemania, Francia, Israel, Colombia y Estados Unidos.

La idea es que se muestren las obras y que los creadores obtengan recursos, pues 70 por ciento de lo que se recaude diariamente será para ellos. Los eventos se presentan bajo la modalidad de pago por evento, el costo mínimo por función es de tres euros (74 pesos), pero también hay tarifas de siete euros (172 pesos) y 15 euros (359 pesos). Éste último precio es para quienes deseen hacer un donativo para beneficiar a los creadores.

Las puestas en escena se liberarán a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de Europa (a las 13:00 horas en la CDMX). Las personas tendrán 24 horas para ver la función.

El programa incluye ocho estrenos mundiales, como la videodanza The Body Inside Me, de Julia Eichten, que explora el arte digital con la naturaleza; Cloud City Collage, de Anatomy Zero, trabajo que se vale de la animación digital; Nereid, de Corps Itinérants, sobre una ninfa y su encuentro con un hombre, y The Onion, con Pascal Marty, González y Matry-Guerre.

El dato: A largo plazo Solid-Air pretende ser una plataforma digital en la cual los artistas puedan difundir su trabajo y obtener ganancias económicas.

Otra de las actividades destacadas es la videodanza Skin Deep, de Faizah Grootens, que se presentará el 11 de abril. Además de HORSE (M) EN, de Moving Borders, una obra que en tono de sátira y comedia aborda los estereotipos del “macho mexicano”.

La clausura contará con la participación del artista israelí Tom Weinberger con The most fascinating problem in the world, la cual trata temas filosóficos como el Ser y Estar. También se presentan Four songs, de la Sita Ostheimer Company y La grieta, del mexicano Omar Carrum y la colombiana Angélica Acuña.