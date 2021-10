Festival Mórbido alista una edición binacional

Se alista la catorceava edición de Mórbido Film Fest 2021, la cual por primera vez será binacional: tendrá lugar del 28 al 31 de octubre en Ciudad de México; y del 1 al 5 de noviembre en Chile: funciones iniciales en Santiago y cierre en Valparaíso.

¿Cuáles serán las sedes del Festival Mórbido 2021?

Encuentro dedicado al cine de terror que tendrá funciones presenciales en salas cinematográficas tradicionales y autocinemas en complementación con proyecciones digitales en México y Chile y en el resto de América Latina por la señal de Mórbido TV .

“El tema de este año del festival es EL SACRIFICIO, porque ha costado mucho sacrificio hacerlo, porque sacrificamos los eventos y porque estamos dedicando todo esto a los dioses antiguos para que el 2022 sea un año de salud y abundancia”, detalló en conferencia de prensa Pablo Guisa, director del encuentro.

Las sedes de Mórbido Film Fest 2021 en la Ciudad de México se ubican en Cinépolis Diana, gracias al esfuerzo conjunto con Sala de Arte Cinépolis®, Cinemanía y Autocinema Coyote. En Chile, las sedes se localizan en el Centro Cultural Matucana 100 en Santiago, y la sala Insomnia en la ciudad de Valparaíso.

"El tercer día" se presenta en el Festival Mórbido 2021. Mórbido Film Fest 2021

¿Qué filmes podrás ver en el Mórbido Film Fest 2021?

La selección oficial consta de 42 cortometrajes y 18 largometrajes de los cuales dos son estrenos en la Ciudad de México; tres a nivel nacional; y 13 en el ámbito latinoamericano. La oferta cultural que trae el festival este año representa lo mejor de la cinematografía mundial del género de horror, en su gran mayoría con funciones premieres en nuestro país.

La sección de películas mexicanas este año cuenta con 3 nuevas producciones: "Los Minutos Negros" de Mario Muñoz; y las premieres latinoamericanas: "Forgiveness" de Alex Kahuam y "El Exorcismo de Dios" de Alejandro Hidalgo.

"Forgiveness" contará con la presencia del director. Mórbido Film Fest 2021

Durante la proyección de "Forgiveness" (domingo 31 de octubre) en Cinépolis Diana, se contará con la presencia de su director Alex Kahuam y de los actores Alejandra Toussaint, Alejandra Zaid, Jessica Ortiz, Horacio Castelo y Laura de Ita. Asimismo, el director Alejandro Hidalgo estará presente en la función de su largometraje.

Entre los filmes que se presentarán en la categorías de ficción, documental y cortometraje destacan "The Sadness", "Mi adorado monster", "La abuela" y "The amusement park" de George A. Romero, entre otras.

¿Dónde podrás disfrutar del Festival Mórbido desde casa?

Por segundo año consecutivo, Mórbido Film Fest llega a la plataforma Cinépolis Klic®: el público podrá disfrutar, del 1 al 5 de noviembre, de siete títulos con un costo de 50 pesos a la renta: "Woodlands Dark and Days Bewitched", "Spine of Night", "The Amusement Park", "Apps", "Mi Adorado Monster", "Bienvenidos al Infierno" y "Sound of Violence".

Para acceder al contenido, es necesario registrarse sin costo dentro de la plataforma de Cinépolis Klic®: www.cinepolisklic.com, para acceder a toda la programación.

“Gracias al modelo híbrido que desarrollamos, que incluye transmisión vía satélite por Mórbido TV, la oferta cultural de Mórbido Fest para este año alcanzará a decenas de miles de personas en todo el continente” concluyó Pablo Guisa.

"APPS" se podrá ver durante el Festival Mórbido 2021. Mórbido Film Fest 2021

AG