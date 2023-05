Folia, una pieza sobre cómo apreciar la grandeza de cada momento

“La única certeza en esta vida es que todo cambia, nada permanece. Soy infinidad de posibilidades, tan sólo soy ahora este momento finito, mañana no seré lo que soy hoy” es el diálogo con el que inicia el montaje Folia (De lo impermanente .01), de la bailarina y coreógrafa Jessica Sandoval, que reflexiona sobre la finitud de las cosas y cómo apreciar la belleza y la grandeza de cada momento.

Cuatro bailarines en escena —Ana Paula Oropeza, Tathanna Massad, Michelle Temoltzin y Daniel Lugo— conjugan la danza y el teatro para mostrar aquellas pequeñas muertes que viven los seres humanos, ya sea la pérdida de una relación, un trabajo, un objeto o el instante mismo que ya no se volverá a repetir jamás.

“Sabemos que somos impermanentes, que las cosas no son para siempre, pero estamos muy educados para que sí duren para siempre, nunca pensamos que algo nos va a pasar, cuando como lo dice el texto, lo más certero que tenemos es la muerte y cómo cambiamos, cómo vamos mutando; sin embargo, nos aferramos a no cambiar, a no aceptar que la vida es un ciclo y que fluye”, compartió en entrevista con La Razón Jessica Sandoval sobre la puesta en escena que para este remontaje modificó introduciendo nuevas reflexiones.

La coreógrafa señaló que en la obra quiso plantear que en cada pérdida y momento que se va hay una oportunidad de cambio o de experimentar nuevas cosas, y que si lo comprendemos de esta manera podremos disfrutar más, en lugar de sufrir.

La bailarina Michelle Temoltzin, durante una función de la obra Folia.

“Es esta idea de ser menos aprensivos, menos aferrados, aceptar que las cosas germinan, las personas, las situaciones, todo cambia y en eso tenemos que encontrar un alivio. Es tener presente la impermanencia como una manera de vivir y disfrutar más”, señaló.

Para representar estos ciclos que terminan para dar lugar a otros, Folia (De lo impermanente .01), que se presenta en Un Teatro (Nuevo León 46, Hipódromo), a partir del próximo jueves y hasta el 13 de mayo, incluye parte de las Cuatro estaciones de Vivaldi.

La puesta en escena transcurre entre momentos de mucho dramatismo, pero también tiene otros de celebración, pues Jessica Sandoval se propuso plantear que el cambio, el tránsito y las pérdidas son parte de la vida, la cual hay que festejar.

“Es la alegría de estar vivos este momento, porque la vida es así, somos frágiles… Es ir trabajando las cosas que no queremos en el día a día, cómo nos percibimos y nos perciben, renovarnos, porque lo nuevo nos gusta también, nos entusiasma, eso es lo que queremos comunicar, lo que me gustaría que vivieran en el escenario los bailarines, lo que el público se llevará”, aseguró.

La bailarina Michelle Temoltzin, durante una función de la obra Folia.

Este mes, Sandoval también remonta He soñado hormigas negras (De lo impermanente .02), en la cual participan Ana Paula Oropeza, Tathanna Massad y Michelle Temoltzin. Una coreografía que aborda el paso del tiempo, además de los miedos, angustias y tristezas que viven las mujeres.

“Son tres mujeres en escena que expresan que no pueden vestirse de tal forma, porque les da miedo, eso que hemos naturalizado y que no está bien. Abordo sobre todo eso, la violencia que se ejerce hacia las mujeres por su condición, hablo de todo, la violencia física, emocional, que te genera este miedo de hacer cualquier cosa.

“Estamos permeadas por eso, México tiene una situación específica, no podemos salir de noche, eso influye en cómo nos relacionamos. No nos divertimos como en otros países, hay poca vida nocturna, nos tapamos”, apuntó la directora y coreógrafa del montaje que se presentará de jueves a sábado del 18 al 27 de mayo en Un Teatro.



Cuándo: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de mayo

Dónde: Un Teatro

Horarios: Jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 17:00 horas

Localidades: $270 Folia (De lo Impermanente .01)