Galardonan a La Razón con 7 premios internacionales de diseño.

El diario La Razón sigue posicionándose entre los mejores en el periodismo visual, al ser galardonado este año con siete premios en la 45 edición de la competencia internacional Best of News Design de la Society for News Design. Con estas distinciones, suma 83 que le ha otorgado la institución con sede en Estados Unidos, que anualmente reconoce a la excelencia del diseño.

Entre los trabajos premiados se encuentra uno a doble plana de la sección de Mundo titulado “Una guerra sin fin que agita más el escenario mundial”, donde este periódico dio cuenta del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Además de incluir entrevistas con los internacionalistas Alejandro Martínez y Genaro Beristáin, se complementa con un mapa en el que se explica cómo el país liderado por Vladímir Putin se anexó cuatro territorios, a raíz del enfrentamiento.

Otra de las apuestas ganadoras fue la titulada “Mahomes y Hurts, primeros QB afroamericanos rivales en un Super Bowl”, publicada en la sección de Deportes. El trabajo a doble plana informa sobre un hecho histórico, la primera vez en 56 años que en el Supertazón los quarterbacks titulares fueron dos afrodescendientes.

El desplegado visual y periodístico muestra a ambos jugadores con sus logros alcanzados hasta el momento, además de quiénes han sido los mariscales de campo afrodescendientes que habían jugado en el Super Bowl.

Las infografías de La Razón también fueron distinguidas, una de ellas documenta cómo trabajaba el escuadrón de binomios caninos que México mandó a Turquía para apoyar en las labores de rescate tras el sismo ocurrido en 2023. Se explica el equipo que portan estos canes, sus principales habilidades y cómo son entrenados.

Asimismo, resultó triunfadora una infografía sobre la tradicional flor de cempasúchil, uno de los elementos más emblemáticos de los altares del Día de Muertos en México. En este interesante trabajo se puede conocer cómo es su cultivo, las especies que hay, los usos que tiene, cómo es la producción en el país y cómo distinguir entre una nacional y una china.

Adicionalmente, fue premiada una infografía sobre la importancia del xoloitzcuintle, animal endémico de México que en la época prehispánica fue considerado guardián de los espíritus y guía de las almas de los fallecidos hacia su camino al Mictlán.

La ciencia también tuvo su papel protagónico en los premios SND con la infografía galardonada sobre el cohete Starship, creado por la empresa SpaceX, de Elon Musk. De manera detallada, este diario dio a conocer cómo está conformado, cómo es su diseño y cuánto llevó su fabricación.

Finalmente, fue reconocida la infografía sobre los nuevos hallazgos de la sonda Parker, que al acercarse al Sol detectó el origen de los llamados vientos solares.

Con estas distinciones, el periódico La Razón de México demuestra la importancia de proporcionar a los lectores propuestas visuales atractivas e innovadoras, que informen sobre acontecimientos actuales o exalten la relevancia de la ciencia o las tradiciones del país.

En la edición 45 de los premios, 44 periodistas visuales formaron parte del jurado y más de 35 organizaciones de todo el mundo estuvieron representadas en la composición del panel.