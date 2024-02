Guillermo Hurtado antologa la vasta obra filosófica de Luis Villoro

El filósofo, académico, historiador y articulista Guillermo Hurtado (Ciudad de México, 1962) publica La razón disruptiva (Debate, 2023): antología de ensayos del filósofo Luis Villoro (1922–2014), distribuida en cuatros ejes temáticos: “Lo otro y los otros”, “Conocimiento, racionalidad y verdad”, “El poder y las ideas” y “Comunidad, democracia y justicia”: sumario de textos sobre metafísica, filosofía de la religión y antropología filosófica en el designio de invitar a nuevos lectores a la obra del destacado pensador y, asimismo, dar a conocer en un solo tomo algunos de sus escritos más trascendentales y otros, igualmente valiosos, que no han tenido suficiente divulgación.

Luis Villoro: filósofo, investigador, profesor y diplomático mexicano de origen español, figura central de la cultura iberoamericana, quien está considerado como uno de los más destacados pensadores de la filosofía en México. Autor de libros emblemáticos del quehacer filosófico en lengua española: Los grandes momentos del indigenismo en México (1949), Crecer, saber y conocer (1982), El poder y el valor (1997), Los retos de la sociedad por venir, (2007) y La significación del silencio y otros ensayos (2008), entre otros significativos volúmenes.

“Luis Villoro es, sin duda, uno de los filósofos más grandes de Iberoamérica. Antes de La razón disruptiva se habían publicado otras antologías de la filosofía de Luis Villoro que reunían algunos de sus ensayos más importantes, pero ninguna de ellas ofrecía un panorama completo de su pensamiento filosófico. La tarea de realizar una compilación de esa naturaleza se enfrentaba a varias dificultades. Una de ellas: Luis Villoro estuvo activo durante muchos años en la filosofía y su producción escrita fue muy extensa. Este volumen intenta resumir una obra filosófica vasta y concluyente”, dijo a La Razón Guillermo Hurtado.

Guillermo Hurtado, Filósofo e historiador

Guillermo Hurtado, Filósofo e historiador

¿Recorrido por diferentes áreas de la filosofía? A lo largo de su vida académica, el autor pasó por varias escuelas de pensamiento: el existencialismo, la filosofía de lo mexicano, la fenomenología, la analítica, el marxismo, el multiculturalismo y el zapatismo. Además, la cantidad de temas sobre los que él se ocupó también fue muy amplia: el problema del conocimiento, de la ideología, de la justicia, de la convivencia de las culturas, de los límites de la razón, del sentido de la historia de México, del encuentro con los otros y de nuestra relación con la divinidad.

¿Propósitos de esta nueva antología? Procuro, a partir de la selección de los textos, que los lectores tengan a su disposición algunos de los ensayos más importantes de la filosofía de Villoro a través de cada uno de sus periodos filosóficos y de cada uno de sus campos de interés.

¿Intención de entregar un manual para estudiantes de filosofía? Así se pensó, para que pueda servir como un libro de texto para un curso universitario sobre la filosofía de Luis Villoro; pero también como un volumen que incluya los textos más representativos del filósofo mexicano.

¿Un filósofo que incursionó, asimismo, en la historia y la política? La obra de Luis Villoro no se limita al campo de la filosofía, también comprende a la historia y la política. He incluido únicamente sus escritos filosóficos; en realidad, no es una antología general del pensamiento de Villoro. Una obra de esa naturaleza debería incluir varios de sus estudios sobre la historia de México e Iberoamérica y sus escritos políticos sobre temas del momento, los cuales fueron publicados en periódicos y en revistas. Sin embargo, el núcleo de pensamiento de Luis Villoro siempre fue filosófico: para entender de manera cabal sus escritos históricos y políticos es indispensable conocer, de antemano, su trabajo filosófico.

La aparición de La figura del mundo, de Juan Villoro, despertó un interés por conocer el pensamiento de Luis Villoro. ¿Esta antología es un complemento de esos pasajes memoriosos del escritor en torno a su padre? Yo creo que quienes leyeron el estupendo libro autobiográfico de Juan Villoro y que seguro quedaron interesados en el pensamiento de su padre, Luis Villoro, pueden encontrar en La razón disruptiva un complemento de aquella entrañable narración.

La razón disruptiva.