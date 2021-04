Hay peligro de un cierre definitivo del MACO, advierten

A11 días de que trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) fueran desalojados de las instalaciones del inmueble tras denunciar que se les adeudaba un año de salarios, Cecilia Mingüer, directora de este espacio, alertó que “sí hay un peligro de un cierre definitivo”, por lo que pidió a la asociación Amigos del MACO, la cual administra el recinto, que reabra el lugar y pague los cerca de dos millones de pesos que debe por conceto de sueldos y servicios de proveedores.

“Sí preocupa, porque si no tienen el recurso para pagar a los trabajadores no sabemos qué vendría, no sé en que están. Lo que era indispensable era permitir que se hicieran los proyectos para recaudar fondos y trabajar en equipo. Esperamos que haya una reflexión acerca de las implicaciones que tendría cerrar un museo tan importante como el MACO”, señaló a La Razón Mingüer.

La directora del MACO expresó también su preocupación por el estado actual del acervo del museo conformado por 700 obras de artistas, como Francisco Toledo, Rufino Tamayo y Rodolfo Morales. Desde el pasado 28 de enero ninguno de los trabajadores ni ella han tenido acceso a la bodega que resguarda las obras.

Músicos de la ByT Band, durante un concierto de solidaridad. Foto: Jhonny Castellanos/MACO

“Dieron instrucciones a los policías que no nos dejaran entrar, sólo pueden ingresar ellos y alguien de la Secretaría de Cultura (local), desde entonces, hasta donde sé, no se ha abierto ni revisado la colección. En alguna reunión con la gente de la junta directiva de Amigos del MACO nos dijeron que habían tomado esta decisión porque temían que nos fuéramos a cobrar con la colección, lo cual nos pareció bastante ofensivo. Quienes habían estado cuidando la colección y resguardando todo el contenido de la bodega eran los mismos trabajadores”, dijo Mingüer.

Aseguró que no se ha dado mantenimiento a las obras, lo cual les inquieta, pues el espacio presenta filtraciones de agua cuando llueve.

“Son tres meses y la colección está encerrada sin mantenimiento ni limpieza; por lo regular cada mes el encargado de obras revisaba toda la colección para hacer un diagnóstico… La bodega desde su diseño tenía problemas, cuando llovía se llegaba a filtrar el agua. En los días, en que se estaba solicitando una auditoría, hubo una tormenta en la ciudad y hablamos, nos contestó la policía y nos dijo que sí estaba entrando agua, le pedimos que viera que la obra no sufriera algún daño, no sabemos qué paso”, lamentó.

La directora destacó que el museo alberga piezas de los artistas que han expuesto en el lugar, así como la colección de la Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

Artistas se unieron a la protesta para pedir la reapertura del recinto. Foto: Jhonny Castellanos/MACO

“Hay piezas de pintores del siglo pasado; está toda la colección de la Bienal Tamayo, que da cuenta de este ejercicio pictórico en México en los últimos 30 años y hay obra que artistas han donado al museo como parte del programa pago en especie. Es una colección interesante que da cuenta de varios aspectos del discurso contemporáneo del arte”, resaltó la directora del museo fundado en 1992 por iniciativa de artistas como Francisco Toledo.

Ya se venían dando (los adeudos), en 2019 hubo unos meses que no se pudo pagar a los trabajadores, al final se liquidó

con el recurso que viene del gobierno del estado

Cecilia Mingüer, Directora del MACO

RECURSOS EN VILO

Cecilia Mingüer explicó que desde 2020 el MACO no recibe recursos del gobierno de Oaxaca debido a que no se comprobaron en su totalidad los gastos del presupuesto asignado en 2019, ya que la mesa directiva de Amigos del MACO ordenó que parte de ese dinero se utilizara para pagar la nómina de los trabajadores y otros gastos corrientes, lo cual no está permitido.

“La comprobación que está pendiente es de un millón 100 mil pesos. La asociación da instrucciones a la administradora y a mí para que una parte del recurso que nos había dado el gobierno del estado, la designaramos a las nóminas y prestaciones. Por eso se genera ese monto pendiente de comprobación”, precisó la directora.

El próximo 6 de mayo habrá una mesa de conciliación entre los trabajadores y la asociación.