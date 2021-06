¿Cuándo inicia el Ciclo de Cine de Verano GRATUITO que se verá en FilminLatino?

Se alistan las celebraciones de los primeros cinco años de Black Canvas FCC con un Ciclo de Cine de Verano: Hacia un lustro, en el que cinéfilos mexicanos disfrutarán de manera gratuita en FilminLatino de una selección de filmes (cortometrajes y largometrajes), los cuales son un muestrario del “espíritu de búsqueda y libertad, temática, formal y cinematográfica al que aspira Black Canvas”.

El ciclo tendrá lugar del 8 de julio al 11 de agosto de 2021, como preámbulo de la quinta edición, que se llevará a cabo del 1 al 10 de octubre del presente año en la Cineteca Nacional, FilminLatino y sedes por confirmar de Cinemex.

¿Qué filmes se podrán disfrutar en el Ciclo de Cine de Verano?

Del 8 al 14 de julio se podrá ver en FilminLatino de manera gratuita el ensayo documental "The Image You Missed", de Donal Foreman, que, después de una triunfante corrida en festivales, se presentó en prácticamente todo el planeta, además de estrenar en la cartelera mexicana hace dos años; y asimismo, el cortometraje México-Argentino, "Hola Abuelo", de la artista gráfica Manuela Eguía, estreno internacional en la pasada edición, el cual fue recientemente seleccionado por el prestigioso New Directors / New Films organizado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en colaboración con el Lincoln Center.

Del 15 al 21 de julio está programado el más reciente cortometraje de la canadiense Sofia Bohdnowicz, "Point and Line to Plane" en conjunto con el drama español "Oreina", de Koldo Almandoz, el cual pasó con buena acogida por San Sebastian y el Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

Nicolás Pereda, el director mexicano más renombrado de los últimos años, se suma a la festividad con el cortometraje "Mi Piel Luminosa", co-dirigido con Gabino Lázaro Rodríguez, se podrá ver del 22 al 24 de julio. "Electric Swan", de Konstantina Kotzamani, una de las figuras más promisorias del nuevo cine griego, estará disponible en todo el país del 22 al 24 de julio escoltado por la galardonada Behind the Shutters (Premio del Jurado Young Canvas), producción y dirección de la realizadora belga Messaline Raverdy.

Para la semana del 29 de julio al 4 de agosto se proyecta el poético cortometraje, ganador de la Competencia Mexicana de la pasada edición, "Sol del Llano", dirigido por Manuela Irene; en esas mismas fechas se exhibe "7 Años en Mayo", del brasileño Affonso Uchoa, filme dos veces ganador en la muestra de 2019 (Mejor Director-Mejor Película para el Jurado Young Canvas). Cierra el ciclo "Taurunum Boy", de Dušan Grubin y Jelena Maksimović, provocador filme (asombroso ‘híbrido cinematográfico’) que ha causado conmoción en varios festivales; hace mancuerna con la más reciente obra de la lusitana, Rita Azevedo Gomes, "La portuguesa".

“Esta selección de 10 filmes provenientes de diversas latitudes del mundo, buscan calentar motores y abrir el apetito de nuestras audiencias, a quienes buscamos abrirles la puerta e invitarlos a que se unan desde ahora a la celebración de nuestro quinto aniversario a culminar con lo mejor y más reciente del cine contemporáneo del 1al 10 de octubre próximo”, concluye un comunicado de los organizadores de este evento.

AG