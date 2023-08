Instrucciones para hipnotizar, libro sobre magia e imaginación

Un cuaderno de ilusionismo, predicciones y magia: Instrucciones para hipnotizar (Planeta Lector, 2023), de Jonathan Minila (Ciudad de México, 1980) --ilustraciones de la artista plástica Tania Juárez (Ciudad de México, 1980-- ha sido recibido con entusiasmo por los lectores jóvenes, amén de comentarios halagüeños de maestros y de la crítica especializada. La abuela de la niña Mabel era maga y, a pesar de las restricciones impuestas de una actividad protagonizada por varones, logra destacarse en los espacios del ilusionismo en su época: tras el fallecimiento, lega a la nieta un manojo de cartas, en las cuales le devela significativos secretos del oficio de la nigromancia.

En la casa de la niña hay un elefante en medio de la sala; el padre se viste con un sugestivo traje de payaso, la madre tiene la cabellera pintada de azul y baila rock con el aparato a todo volumen. Y por si fuera poco, el abuelo acostumbra a usar un atuendo de colores brillantes con una gorra para atrás como los raperos. El gato Capi está ataviado con una vestimenta de equilibrista: hace piruetas sobre una cuerda floja instalada en la antesala.

“Es posible que pienses que vivo en un manicomio, porque en el refrigerador sólo hay pasteles, hamburguesas y chocolates. O que soy la niña más afortunada, porque llevo más de siete días sin ir a la escuela, no me tengo que bañar y nadie me dice nada”, informa a los lectores la pequeña Mabel.

Antes, la vida de Mabel era muy aburrida: todo se transforma por los actos de prestidigitaciones de la abuela, como aquella vez que desapareció a Capi y el abuelo lo encontró después rasguñando su cabeza calva dentro del sombrero. Un día, la jovencita recibe una enorme maleta: “Fue como volver a ver a mi abuela, a estar con ella, a sorprenderme con sus historias. Adentro encontré cartas, libretas, fotografías, ropa, recortes de periódicos y libretas”, nos dice la jovencita.

Jonathan Minila y Tania Juárez entregan un libro desbordado de encantamientos y ensueños que estimulan la libertad imaginativa de los jóvenes lectores. Lúdico relato que rinde tributo el arte de la magia. Las correrías de la nieta tras descubrir los secretos de la abuela, son inolvidables. Conejos, sombreros embrujados, capas coloridas, brincos, cadencias, risas y malabares configuran un recorrido delineado por enigmas maravillosos.

“Me divertí mucho escribiendo este breve libro, donde la magia irrumpe en el mundo de una niña: estimula su imaginación y aguza la mirada sobre su entorno. Entrañable la abuela, que decide legarle los secretos del oficio de maga. Pero, también son queridos el padre, el abuelo, la madre y el gato Capi: cómplices de los itinerarios de Mabel, quien va descubriendo, en cada carta de la abuela, augurios, quimeras y ternuras”, dijo a La Razón, Jonathan Minila, autor también del exitoso libro El fantasma sin recuerdos y otras historias para niños extraños.

¿Cómo fue el trabajo con la ilustradora Tania Juárez? Ella, más que ilustrar escenas del relato, va conformando una historia visual paralela en que los niños lectores tienen posibilidad de tener una idea gráfica de los personajes y sus acciones.

¿Dibujos cadenciosos y lúdicos? En realidad, la historia que se cuenta es muy rítmica, muy juguetona y llena de sorpresas que van desde desapariciones de objetos hasta hipnotizaciones que la niña realiza bajo las instrucciones de la abuela. Tania Juárez supo bosquejar con acierto ese maravilloso cosmos.

Mabel se convierte en una maga famosa que viaja por todo el mundo: avisa que esos itinerarios mejor los cuenta después. ¿Habrá una segunda parte de esta historia? Es posible, Mabel me compromete cuando lo dice al final del libro. Ya veremos sus aventuras de encantamientos por todo el planeta.

¿Convertirse en adulto debería estar prohibido? Soy partidario de una ley que así lo estipule, lo he dicho muchas veces: un mundo de niño sería maravilloso por el desborde de las imaginaciones, quimeras y proyectos de decoro que devendrían. Los viajes en el tiempo también serían posibles. Lo peor que le sucede a un ser humano: llegar a la adultez.

Portada del libro Instrucciones para hipnotizar Foto: Especial