Javier Camarena: el bolero es el género que más gozo al cantar

Javier Camarena (Xalapa, Veracruz, México, 1976): tenor lírico ligero mexicano, valorado por la crítica especializada como uno de los mejores de la actualidad, corroborado por el llamado frecuente para presentaciones en los recintos operísticos más importantes del mundo.

Recientemente fue designado por la prestigiosa organización International Opera Awards como Cantante Masculino del Año (2020-2021): el vocalista veracruzano se ha posicionado en un lugar destacado entre los artistas del bel canto con presentaciones exitosas en los principales escenarios operísticos y salas de concierto del mundo. En los últimos años, ha enriquecido su repertorio con nuevos roles, destacan los de Edgardo en Lucia de Lammermoor, de Donizetti; y el Itulbo, teniente de Gualtiero, en Il Pirata, de Bellini.

La temporada 2019-2020 (pre-pandemia) incluyó interpretaciones en Lucia di Lammermoor en la Ópera Estatal de Baviera; I Puritani en la Ópera Bastille en París; L´Elisir d´Amore en el Teatro Real de Madrid y la Ópera de Zúrich; La Cenerentola en el MET de Nueva York; Don Pasquale en los festivales de Pentecostés y de Verano de Salzburgo; y en la Fille du Régiment en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

La pandemia no lo detuvo, en el periodo 2020 -2021 se presentó en la Fille du Régiment en la Ópera Estatal de Viena donde retoma el papel del Duque de Mantua en Rigoletto en Florencia; y asimismo, ser protagonista en conciertos en España (Teatro Real de Madrid) y debutar en el Palau de la Música Catalana en Barcelona. Se le pudo ver vía streaming en el Festival de Donizetti en Bérgamo y en la Gala de Año Nuevo del MET.

Múltiples distinciones lo acreditan como un artista de primera línea: Opera News Award (2020); Medalla de Ópera de Bellas Artes; Premio al Artista Distinguido de

ISPA; Medalla Mozart (2019). En el año 2014, su ciudad natal, Xalapa (Veracruz), le otorgó la insigne y prestigiosa Medalla Sebastián Lerdo de Tejada en la categoría de Ciudadano Distinguido. Durante los últimos años, la revista empresarial Líderes Mexicanos lo ha incluido en la nómina de Rectores Célebres a nivel nacional y global; el magazine mexicano Quién lo nombró como uno de los 50 líderes que están transformando al país.

“Estudié flauta traversa en la preparatoria: mi primera aproximación con la música. Interrumpí más tarde la carrera de Ingeniería Eléctrica para dedicarme al canto. Matriculé en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y concluí estudios en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. Fui alumno de Armando Mora y María Eugenia Sutti. No olvido mi debut en el Palacio de Bellas Artes en 2004: han transcurrido 17 años de aprendizaje. Esta actividad es muy demandante, la disciplina y la perseverancia han sido dos factores determinantes para seguir esperanzado en lo que hago”, expresó en conversación telefónica desde Zúrich con La Razón, el multipremiado tenor Javier Camarena.

Debut en 2004 en Bellas Artes de la Ciudad de México. 17 años de presencia en prestigiosos escenarios de Europa y América. ¿Qué episodios han dejado huellas en usted en el transcurso de esos años? Son muchos, cada presentación ha dejado traza en mí. Pero, enumero algunos momentos significativos: por supuesto, en 2004 en Bellas Artes; la presentación en la Ópera de Zúrich en 2007; mi primera aparición en el Metropolitan Opera House en octubre de 2011 en El barbero de Sevilla de Rossini; la gala operística Príncipe de tenores en 2015 en el Auditorio Nacional; Gran Teatro del Liceo en la temporada 2012-2013 con L'elisir d'amore; la actuación en el Gran Teatro del Liceo en 2018 con I puritani de Bellini; octubre de 2019 en Teatro Real de Madrid con Il Pirata de Vicenzo Bellini.

¿Cómo asume usted ser declarado el Cantante Masculino del Año 2020/2021 por la acreditada Organización International Opera Award? Lo asumo con modestia y gratitud. Recibir esta distinción entre tantos nominados de primer orden —a quienes admiro, creo que merecían el reconocimiento— es un honor que estimula mi carrera.

¿Reto interpretar al Itulbo, teniente de Gualtiero, de la difícil ópera Il Pirata de Vicenzo Bellini en el teatro Real de Madrid en 2019? Desafío enorme, obra muy difícil que la orquesta ejecutó con tino. Intensidad dramática muy característica del periodo "belcantista" en pasajes melódicos de una gran belleza. Me preparé para el evento, todo salió al parecer bien.

Ópera, bel canto, zarzuela, bolero. ¿En qué género se siente más cómodo? La verdad, la verdad: en el bolero, género que interpreto con total libertad y gozo. Amo el bolero mexicano y también al cubano, sobre todo la modalidad del filin de José Antonio Méndez y Portillo de la Luz.

Donizetti, Rossini, Mozart, Scarlatti, Bellini, Verdi, Schubert ¿Tiene algún preferido entre ellos? Para cantar, a Donizetti; para escuchar, a Mozart.

Su disco Recitales de 2014 con arias y canciones de Agustín Lara y Maria Grever se convirtió en éxito de ventas. ¿Volvería a incursionar en el universo de las melodías de Lara y Grever? Regresaría sin pensarlo dos veces. Le digo, en los conciertos que doy por todo el mundo cada vez que puedo interpreto algún tema de Lara, Manzanero o de Grever. “Como fue” es un bolero muy conocido en Europa, el público lo pide: yo no dudo en modularlo.

Lo mismo sucedió con el álbum Serenata de 2015 de música popular mexicana con Armando Manzanero como invitado. ¿Qué recuerdo guarda del bolerista yucateco? Era un romántico al grado máximo, una persona entrañable. Conviví con él en muchas ocasiones. Nos legó un catálogo de grandes temas. Tengo el privilegio de ser acreedor de un bolero inédito, “Luna”, que él me entregó de manera exclusiva.

Los niños, después del fonograma Javier Camarena Canta Cri-Cri de 2016 se quedaron con deseos de escuchar más. ¿Haría otro disco con canciones de Francisco Gabilondo Soler? Los niños y yo que también me quedé con ganas de vocalizar otros temas de Gabilondo. Nos divertimos mucho grabando ese disco, refrescamos las coplas de manera sencilla con el objetivo de que la atmósfera juguetona se mantuviera. Faltaron muchas composiciones, repetiría la experiencia, todo depende de las disqueras y de mi agenda de conciertos.

Soy admirador de Van Gogh, Manet, Monet y el muralismo mexicano, sobre todo Diego Rivera. De vez en cuando cocino algo típico de la gastronomía veracruzana. Me gustan las películas de terror

Javier Camarena, Tenor

Ni la pandemia hizo que usted se detuviera con presentaciones en el periodo 2019-2020 por España, Francia, Italia, Estados Unidos y México ¿Cómo asumió esos meses de emergencia sanitaria? Tiempo complicado para todos. Tuve oportunidad de participar con presentaciones en diferentes formatos: la gente necesitaba escuchar música, lo hice con ese fin, para acompañar al público en esos días de incertidumbre. La música cura, la música alivia. Me cuide mucho, soy el sostén de mi familia; pero, recibí mensajes de gratitud, valió la pena el riesgo.

¿Ya se acostumbró a los bis? Es una dádiva, una petición del público que uno agradece. Me gustan los bis, no por una cuestión de envanecimiento, cuando eso sucede es porque los asistentes al concierto han quedado tan complacido que quieren un poquito más, eso es muy estimulante.

Radicado en Zúrich con su esposa y dos hijos. ¿Extraña a su ciudad natal, Xalapa? Salí de Xalapa en 2001. Extraño a la familia, los amigos, ciertos lugares de la infancia, la comida regional, la música, los sones ejecutados por grupos de Veracruz. Fui reconocido como Ciudadano Distinguido de Xalapa, cuestión que me llena de orgullo.

¿Cierto que le gusta pintar, la cocina y el cine, amén de una adicción a los videojuegos? Ya no hay mucho tiempo para los videojuegos, pero sigo ganándole a mi hijo menor. Soy pintor de óleos en mis tiempos libres. Estoy influenciado por Gustav Klimt, cuando vi frente a mí sus cuadros: El Beso y La muerte y la vida, me quedé pasmado por los contrastes cromáticos. Soy admirador de Van Gogh, Manet, Monet y el muralismo mexicano, sobre todo Diego Rivera. De vez en cuando cocino algo típico de la gastronomía veracruzana. Me gustan las películas de terror.

¿Planes para el año 2022? Tengo una agenda con muchas fechas por España, Londres, Nueva York, Suiza, Barcelona. Incluyo presentaciones en México en el segundo semestre de 2022. Soy invitado al Festival Donizetti. Un año de mucho trabajo con la esperanza de salir pronto de esta crisis sanitaria.