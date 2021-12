Eduardo Cerdán entrecruza hechos fantásticos y reales

Eduardo Cerdán (Xalapa, 1995): narrador, editor y docente. Autor de Pasos en la casa vacía (2019), cuaderno en que se estrenaba como cuentista, el cual recibió elogios de la crítica especializada y calurosa acogida de los lectores. Textos suyos aparecen con frecuencia en periódicos y revistas nacionales (El Universal, La Jornada, Milenio, Letras Libres, Nexos, Revista de la Universidad de México y La Palabra y el Hombre), y asimismo, narraciones rubricadas por él forman parte de antologías publicadas por la UV, la BUAP, la UAM-X, Ediciones Cal y Arena, Nitro/Press y la UNAM.

En 2015 obtuvo el segundo Premio Nacional de Relato Sergio Pitol y la Beca de Verano de la Fundación para las Letras Mexicanas; en 2021 fue seleccionado para la Beca del PECDA en el género de Cuento. Parte de su trabajo académico y literario se ha traducido al inglés y al francés. Editor de narrativa en la editorial Cuadrivio (2016-2018), jefe de redacción de Punto de partida (2018-2021) y coordinador administrativo de la Escuela de Escritura de la UNAM.

La editorial Nitro /Press, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pone en circulación Los niños volvieron de noche (2021), segundo cuentario de Eduardo Cerdán, quien “con enorme sutileza pero con una prosa certera, sintética, habla de lo que no se habla. Mujeres abusadas cuyos hombres ni siquiera se enteran, chapuzones en pozas secretas, prójimos a los que no deberías desear pero deseas, accidentes que no deberías ver pero presencias, mundos donde lo insólito irrumpe y vuelve imposible distinguir lo vivo y lo muerto”, al decir de la destacada novelista Rosa Beltrán.

“Éste es un libro de cuentos que va de lo fantástico más sutil al realismo con cercanía del cuento cruel. Concebí las tres secciones que lo conforman como diferentes ‘fases’ de las tramas, con registros distintos. Dispuse muy claramente los cuentos fantásticos al principio, los realistas al final y, en medio, una escala en un texto híbrido que, aunque toma elementos del ensayo o de la crónica, a final de cuentas aspira a la unidad, la intensidad y la decantación del género cuentístico”, expresó en entrevista con La Razón, Eduardo Cerdán, también profesor en la Facultad de Letras de la UNAM.

¿Cosmos de personajes atados a la madre? Los personajes que trabajé en este libro son niños, adolescentes o adultos que se comportan como niños, que de algún modo buscan una ‘calma uterina’. Por eso la figura de la madre es tan importante aquí, no tanto a partir del cuerpo que materna como de a quiénes se materna. Criaturas dependientes de esa figura tan determinante en la formación del ser humano.

¿Lo cotidiano y la presencia de lo insólito en atmósferas fantásticas? Lo fantástico que puede trastocar el paso del tiempo, las relaciones con los animales, los secretos y pactos familiares, los chismes que sobrevuelan las vidas de los personajes.

¿Discurso narrativo enclavado en incidentes que acechan al cuerpo? Puse en primer lugar el discurso del cuerpo, que me interesa muchísimo desde varias perspectivas: el cuerpo herido, moribundo, contrahecho, abusado, pero también el cuerpo gozoso, el cuerpo en la vejez, el cuerpo infantil.

¿Preocupación por la problemática de género e identidad? El género también me importa a la hora de narrar. Una pregunta constante que me hago tiene que ver con esa construcción, esa entelequia, de lo que supuestamente significa ser hombre y que en realidad es un estereotipo. Asunto recurrente en mis cuentos.

¿Qué lecturas y tradiciones literarias lo han marcado? Este libro no podría existir si no hubiera conocido la tradición que me precede. De México: Nellie Campobello, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Adela Fernández, Elena Garro, José Emilio Pacheco y la Generación del Medio Siglo, fundamentales en mi formación; pero, también escrituras de otras tradiciones: Lucia Berlin, Natalia Ginzburg, Carson McCullers, Flannery O’Connor, Grace Paley, Marguerite Duras, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa o Franz Kafka.

Los niños volvieron de noche