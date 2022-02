Llega a México el poemario El padre, de Sharon Olds

Sharon Olds (San Francisco, California, 1942), una de las voces más trascendentes de la actual lírica estadounidense. Ha sido galardonada con The San Francisco Poetry Center Award, el Premio Lamont Poetry, el The National Books Critics Circle Award y el T. S. Eliot Prize. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Nueva York en la cátedra de Creación Literaria.

Poeta que despliega un discurso de gran intensidad, crudo y atrevido, a través de imágenes que develan la violencia política y doméstica en apelación de temas personales autobiográficos en libros como The Wellspring (1996), Satán dice (1980), The Gold Cell, (1987), The Father, (1992), The Wellspring, (1996), Blood, Tin, Straw, (1999) y The Unswept Room (2002).

La traducción al castellano de The Father circula en librerías de México: El padre (Bartleby Editores, España, 2020), serie de poemas elegíacos a la muerte de su progenitor causada por cáncer. Volumen nominado para el T. S. Eliot Prize y finalista del The National Book Critics’ Circle Award. Los lectores de poesía en México esperaban esta edición que se ha convertido en libro de culto.

El padre es un ajuste de cuentas con nosotros mismos, una recolección de nuestras miserias, un testimonio del bofetón y la palmada por la espalda, del odio y la idolatría

Raúl Ortega Alfonso, Poeta

“Hay libros que, literalmente, dormimos sobre ellos —allí, donde el descanso o la pesadilla recuestan la cabeza—, como si cada noche nos obligara a recordar la crueldad y la belleza, el monstruo y el ángel que todos llevamos dentro, y cada poema de El padre es un ajuste de cuentas con nosotros mismos, una recolección de nuestras miserias, un testimonio del bofetón y la palmada por la espalda, del odio y la idolatría, de lo que podemos ofrecer a cambio de lo que esperamos, y sobre todo de la deuda: lo que debemos y nos deben quienes nos trajeron al mundo”, expresó el poeta y novelista cubano Raúl Ortega Alfonso en entrevista con La Razón.

Por su parte, la poeta mexicana J. Amada Hernández, Primer Lugar del Certamen de Poesía Alberto Ambroggio 2007 y estudiosa de la obra de Olds, glosó: “Hace poco murió mi padre, este libro se convirtió en mi compañero de duelo. Mi padre me avisaba que se iba, yo lo ignoré a conciencia, no con indiferencia, jamás con indiferencia sino con el bálsamo que nos regala la intuición. Los hijos vemos a la eternidad en los cuerpos de los padres. Limpié a mi padre con la ternura de un cervatillo, con la torpeza del estupor y con el presentimiento del golpe. Esos paisajes del cuerpo que describe Sharon Olds yo los escalé en mi padre. El padre me ayudó a entender las voces de mi padre en el silencio que presagiaba su muerte”.

El padre, sumario de estrofas que marcan un antes y un después tras su lectura, sin pretensión de darnos certezas ni abreviar la complejidad del mundo. Sencillamente, Sharon Olds entrega un testimonio de ternura enlazada con el amor y cobijada en la sombra del resentimiento: “No lo había conocido: mi padre tenía dignidad. / Al final de su vida, su vida / empezó a despertar en mí”.

El padre