"Nuestra expectativa es que podemos contar con todos los recursos en la Fonoteca Nacional"

Mantener todas las plazas de trabajo, adaptarse a las condiciones económicas actuales, continuar la labor de preservación del acervo sonoro, coadyuvar en el registro de los sonidos de las ciudades y poblados del país y crear entornos de escucha para difundir el patrimonio sonoro son algunos de los ejes del nuevo director de la Fonoteca Nacional, Francisco Javier Rivas Mesa, conocido como Tito Rivas.

En entrevista con La Razón, el funcionario delineó las rutas de lo que será su trabajo al frente de esta institución que actualmente preserva 250 colecciones; es decir, más de 607 mil documentos sonoros inventariados, de los cuales 221 mil están digitalizados, de acuerdo con cifras proporcionadas por la dependencia.

Al hacer un balance de cómo recibió la institución que anteriormente dirigía Pável Granados, dio a conocer que este año se sumaron 10 nuevas colecciones, entre éstas el Fondo Mario Lavista y hasta octubre pasado se habían catalogado 11 mil 132 documentos sonoros. Además de que se realizaron 120 producciones originales, además de ocho horas de material radiofónico para difundir el acervo.

Reconoció que, sin duda, uno de los grandes desafíos será el tema presupuestal para 2023, año en el que se contemplan 11 millones 964 mil pesos para la Fonoteca Nacional; este 2022 se destinaron 11 millones 376 mil pesos.

“La institución debe estar muy atenta de cómo orientar sus actividades para que, sin perder sus objetivos, pueda cumplirlos de manera armónica con las circunstancias financieras, de recursos materiales, de infraestructura. Como nadie va a tener un presupuesto infinito, siempre va a tener un techo, con ése hay que poner las prioridades pensando en el crecimiento sostenible para que a mediano y largo plazo haya una Fonoteca vibrante, una casa viva…”, apuntó Tito Rivas, quien tomó posesión del cargo el pasado 1 de noviembre.

Dijo que a su llegada a la dependencia corresponde realizar una “reflexión muy racional” para ponerse en “sintonía con los entornos y con lo que está ocurriendo. Cada institución tiene sus propios programas y vocaciones, pero se requiere de mucha creatividad para producir de la manera más eficiente con los recursos que se tienen, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión de la Fonoteca; tengo mucha confianza de que eso es totalmente posible, porque podemos tener los recursos adecuados”, aseveró.

Acerca de la plantilla de trabajadores, tanto de base como los contratados por Capítulo 3000, aseguró que el plan es que permanezcan con todos, que no habría ningún recorte como en el año 2021.

Tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Cultura

para poder establecer las tareas fundamentales sin que se ponga en riesgo su operación, tratando de potenciar las

capacidades de un grupo de gente comprometida que tiene

todo mi reconocimiento Tito Rivas

Director de la Fonoteca Nacional

“Entiendo que hubo una situación, la pandemia fue una situación difícil para todas las instancias, se sorteó de la mejor manera, de una forma responsable, muy atenta de la labor y aportación que hacen todas y todos los colaboradores; estamos haciendo ese análisis”, aseveró el funcionario.

Indicó que la Fonoteca Nacional cuenta con colaboradores independientes con un alto grado de especialización, que hacen una importante aportación, por lo que la idea es continuar laborando con ellos. “Valoramos mucho su trabajo, desde esa valoración es que queremos seguir colaborando con las personas que se han vinculado, habrá proyectos distintos, se labora bajo proyectos, en la medida en que se van articulando se va generando la necesidad de que la Fonoteca vaya atacando diversos frentes, pero en términos de recursos nuestra expectativa es que podamos contar con todos los recursos, tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Cultura para poder establecer las tareas fundamentales sin que se ponga en riesgo su operación, tratando de potenciar las capacidades de un grupo de gente comprometida que tiene todo mi reconocimiento”, afirmó.

Prioridades en la Fonoteca. Acerca del trabajo en el cual se enfocará durante su gestión Tito Rivas resaltó que uno de sus ejes será crear espacios de escucha donde las personas puedan conocer el importante acervo que resguarda la Fonoteca Nacional.

“Queremos profundizar en el mandato de la Fonoteca, que no sólo es la preservación y conservación de los acervos sonoros, sino también el fomento de una cultura de la escucha en nuestra sociedad y población, porque si bien es cierto que los documentos sonoros tienen un valor histórico y documental muy importante, también es verdad que aquello que les da vida y los vuelve relevantes es cuando se escuchan. Es algo que la Fonoteca ha venido haciendo, pero me interesa ver cómo encontrar maneras de acercar a la escucha estos documentos”, refirió y señaló que para ello se buscarían diversas estrategias, que aún no están definidas, pues están en un periodo de diagnóstico en la dependencia en el que se revisan todos los procesos y se dialoga con los jefes de todas las áreas.

“Primero toca un periodo de conocimiento y profundizar en todos los procesos que lleva la Fonoteca, que es una institución muy especializada, que lleva a cabo procedimientos muy detallados e interesantes. Nos toca platicar con todas las áreas para entender todos sus objetivos y metas, pero también sus necesidades y áreas de oportunidad, estamos en ese proceso. Tengo cierta ventaja porque laboré en esta institución, fui parte del equipo que inauguró la Fonoteca en 2008, no me es poco familiar, la conozco bastante, pero desde la dirección general hay que adentrarse en muchos tópicos que son muy amplios ”, dijo.

El antiguo director del Ex Teresa Arte Actual, quien se definió como “amigo de la continuidad”, externó que otro de sus intereses es la documentación de los paisajes sonoros de México, en alianza con las comunidades donde se originaron.

Como los recursos van a ser limitados siempre,

nunca nadie va a tener un presupuesto infinito, siempre va a tener un techo, con ése hay que poner las prioridades pensando en el crecimiento sostenible para que a mediano y largo plazo haya una Fonoteca Vibrante, una casa viva Tito Rivas

Director de la Fonoteca Nacional

“Ya lo ha trabajado la Fonoteca el tema de los entornos sonoros, que es por ejemplo, el sonido que produce el carrito de los camotes, una marca sonora de la Ciudad de México. Creo que hay mucho que investigar, trabajar con los estados de la República para que los creadores locales creen formas de escucha de sus entornos, que los registren y se puedan compartir en el acervo de la Fonoteca Nacional”, aseveró.

Comentó que es de suma importancia vincular a creadores sonoros con la Fonoteca Nacional para trabajar de la mano con ellos. Además de poder trabajar de manera conjunta con fonotecas locales, instituciones y radios.

“El patrimonio sonoro está en riesgo por diferentes circunstancias, una de ellas es la obsolescencia tecnológica; es un tema difícil porque hay que hacer diagnósticos de esas colecciones y acervos que están en riesgo, poder generar las sinergias para que se atiendan a tiempo, no vamos a detener el paso del tiempo, pero sí generar procesos que nos permitan atenuar las malas condiciones y preservar todos esos materiales, todo eso implica mucho trabajo, tecnología, la Fonoteca debe vincularse a los acervos nacionales de instituciones públicas, privadas, universidades, de otras fonotecas, de estaciones de radio, radios comunitarias, ser un centro de sinergia”, reiteró.

Expresó que si bien la Fonoteca Nacional no podrá resolver todas las necesidades de conservación que hay en todo el país, sí puede “proveer capacitación, insumos. En la gestión anterior se realizó un encuentro de fonotecas, ya varios acervos del país se han inscrito en esa especie de red donde están generando diagnósticos, intercambio de información, conocimiento de los acervos, se están implementando políticas de preservación, la Fonoteca debe ayudar a que eso ocurra, la tarea de la preservación es una tarea que nunca acaba”, finalizó.