El Palacio de Bellas Artes reabre con 206 visitas

Después de tres meses de permanecer cerrado y de que el martes pasado una protesta de trabajadores impidiera su reapertura, ayer reanudó operaciones el Palacio de Bellas Artes. Registró 206 visitantes en su primer día, el que en septiembre pasado cuando acudieron 106.

El principal atractivo para turistas nacionales y extranjeros fue la muestra El París de Modigliani y sus contemporáneos.

Algunas personas acudieron especialmente al Palacio de Mármol para ver la muestra que exhibe 143 obras, pues estará en México hasta el 18 de abril; pero a otras, la reapertura las tomó por sorpresa, iban caminando en la explanada del recinto y al verlo abierto decidieron recorrerlo.

“¿Hay acceso al palacio?”, preguntaron unos jóvenes, quienes decidieron entrar a admirar la exhibición El París de Modigliani y sus contemporáneos, que muestra 23 piezas del célebre creador italiano, de las cuales cinco son consideradas sus mejores obras: Niña vestida de azul, Elvira con cuello negro y El retrato de Soutine, por mencionar algunas.

“Estábamos por acá y vimos que la puerta abierta y decidimos preguntar. No sabía de la exposición y me da curiosidad conocerla, por eso vamos a entrar. Me parece muy bien que reabran los museos con las medidas de seguridad; también me gustaría ir al Tamayo”, aseguró a La Razón Jeremías.

Una pareja aprovechó para admirar la muestra dedicada a Modigliani. Foto: Especial

Hubo personas que planearon su visita como Lizbeth, de 26 años, quien fue con su novio como parte de sus festejos por su cumpleaños.

“Me enteré por redes sociales de la reapertura. Vine porque es mi cumpleaños y porque ya extrañaba mucho los museos en estos tiempos de pandemia… Es la primera vez que veo la exposición de Modigliani y está interesante, parece que estás en Francia”, dijo la joven.

Por su parte, el señor Miguel Ángel, de 54 años, había visto la muestra de

Modigliani de manera virtual y ayer aprovechó para admirarla de manera física.

“Había tomado la visita guiada en Internet, pero se me hace mejor venir al museo a verla; Modigliani me apasiona y me intriga, aunque veo que hay menos obras del creador italiano. Me parece bien que recintos como éste vuelvan a abrir, está muy bien, ya hacía falta hacer una actividad cultural de manera presencial”, resaltó.

Otra visitante fue Alejandra, proveniente de Guadalajara y quien por primera vez conoció el Palacio de Mármol.

“Me habían comentado que lo iban a abrir, pero ayer venimos y no estaba abierto. En la mañana que pasamos vimos que ya estaba operando. No conocía el Palacio de Bellas Artes, me han dicho que está muy bonito y por eso quise entrar”, compartió la joven de 28 años.

Para recorrer el Palacio de Mármol es necesario portar cubrebocas. Foto: Especial

El Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México, está operando al 20 por ciento de aforo y con un horario de 11:00 a 17 horas, de martes a domingo.

Al ingresar, los visitantes son higienizados, se les toma la temperatura y se les proporciona gel antibacterial. En cada una de las salas, antes de ingresar, tienen que limpiarse las manos. En todo momento deben usar cubrebocas.

El dato: En el tercer piso de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arquitectura está la X Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo 2019–2020.

Frausto acusa poco mantenimiento

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, denunció ayer que la actual administración recibió al Palacio de Bellas Artes “en estado crítico” y que durante la transición su dependencia recibió un proyecto de mantenimiento del sistema eléctrico que ascendía a los 400 millones de pesos.

Hizo hincapié en que, gracias a una colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, el costo final de los trabajos fue de 30 mdp, que provinieron del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). Afirmó que el nuevo sistema tendrá una vida útil de 30 años.

“Hicimos una colaboración muy cercana con la CFE y por primera vez tenemos un trabajo puntual de las cargas eléctricas, los cables y una restauración de todo este sistema. Un trabajo impecable por 30 mdp que provienen del Indep, se está hablando del 7.5 por ciento”, apuntó Alejandra Frausto.