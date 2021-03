Publican en México "Nancy" del escritor chileno Bruno Lloret

Circula en librerías de México “Nancy” (Dharma Books, 2020) del narrador Bruno Lloret (Santiago de Chile, 1990), novela ganadora del Premio Especial en el Concurso Roberto Bolaño 2014. La protagonista, Nancy: mujer cáustica, recia e impía, quien desde su lecho de enferma de cáncer terminal, evoca episodios terribles de la infancia, el descubrimiento del sexo adolescente, el abandono de la madre y la desaparición de un hermano.

Fábula enmarcada en espacios de violencias escoltados por la máscara sigilosa de la soledad y abruptos incidentes de desamparos cosidos a una espiral de dramáticos atajos a través de la voz de una mujer que constantemente se columpia en la boca del abismo. “Cuando me despertaba, aunque estuviera muy cansada, a veces no sentía que me estaba muriendo. Cómo, si frente al espejo todavía había un cuerpo”, confiesa Nancy.

#MiércolesdeRecomendación "Este es un texto permeado por silencios. Lo que no se dice se asoma, ocupa un lugar pero no una idea. En este texto, el cáncer no es tema sino metodología. pic.twitter.com/jyMCqOnOUJ — inventario (@InventarioPod) March 10, 2021

“Me da mucho gusto que la novela se haya editado en México, un país que ha sido una fantasía visitarlo y hasta residir en su geografía. México es como un continente en mi memoria. Disfruto la obra de Rulfo, y estoy haciendo un doctorado donde abordo a Alfonso Reyes. Qué los lectores mexicanos se acerquen a mi literatura, es algo que valoro mucho”, comenta desde Londres, en entrevista telefónica con La Razón, Bruno Lloret.

¿Primera novela que ha tenido muy buena recepción por parte de la crítica y los lectores? La historia ha tenido buena acogida. Sale pronto en España; ha sido traducida al inglés: entra al mercado editorial de países como Australia y Estados Unidos. Reitero, me causa ilusión que esté en librerías mexicanas.

Historia perturbadora que llega a nuestro país en medio de la pandemia. ¿Qué recepción espera usted? Se leerá con una sensibilidad muy singular a causa de esta terrible circunstancia. Nancy, la protagonista, padece un cáncer terminal; se asoman por ahí temas como el quebranto, la muerte y la fe. El encierro ha creado lectores más analíticos.

¿El personaje del padre está edificado desde referencias bíblicas? Fue un personaje que me dio mucho trabajo construirlo; opte por adjudicarle el papel de patriarca con ecos bíblicos. La esposa lo abandona y la familia se dispersa. Al final, se refugia en una religión.

"La X más allá de la cruz, es también un encuentro", dice Bruno Lloret pic.twitter.com/TTgDdCuCLA — nicolás (@cuellarcamarena) February 19, 2021

Discurso narrativo escoltado por una tipografía de copiosas equis (X). ¿Cuál es el propósito de esas grafías? Marcan silencios y pausas, intervalos y ritmos; pero, son también alegorías sobre la devoción, la muerte, los sepulcros. Esas X abren muchas puertas y posibilidades de asimilación. Cifras que pertenecen a un código que dialoga con lo verbal. Los lectores se ven conminado a escudriñar el significado.

¿Después de Nancy, qué sigue? Hay una segunda novela, “Leña”. Por ahora no tengo nada por editar. Escribo mucho: narrativa y apuntes que son como entrenamientos o ejercicios; cuando estoy convencido entonces, pienso en la posible publicación. No tengo apuro: ando quizás en la búsqueda de un estilo, de mi voz.

