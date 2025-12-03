Temblor HOY 3 de diciembre: Sismo de Magnitud 5.2

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la noche de este miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 21:45:03 horas (Tiempo del Centro) con epicentro a 48 km al sureste de Crucecita, Oaxaca; sus coordenadas son latitud 15.62, longitud –95.71 y su profundidad fue de 9 km.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 48 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 03/12/25 21:45:03 Lat 15.62 Lon -95.71 Pf 9 km pic.twitter.com/5LBe85FoQL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 4, 2025

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer que, tras el sismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó los protocolos de monitoreo y evaluación de posibles daños.

“Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.6 con epicentro al este de Crucecita, Oaxaca”, escribió en su cuenta de X el gobernador.

Un momento después informó de la actualización de la magnitud del movimiento

De acuerdo a la actualización del Sismológico Nacional, el sismo registrado tuvo una magnitud de 5.2, con epicentro al sureste de La Crucecita Huatulco, Oaxaca.



Hasta el momento no se registran daños o afectaciones. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 4, 2025

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que, según los datos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico registrado esta noche no cumplió con los criterios necesarios para detonar la alerta a través de los altavoces de la Ciudad de México.

⚠️ De acuerdo con la información emitida por @SASMEX, el sismo detectado el 03-12-25 a las 21:45:12 h NO AMERITÓ la activación de la #AlertaSísmica a través del sistema de altavoces de la #CDMX. Se activan protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la #CDMX para detectar… https://t.co/lD7i85DNjR — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 4, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

