Temblor HOY 3 de diciembre: Sismo de Magnitud 5.2

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la noche de este miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento ocurrió a las 21:45:03 horas (Tiempo del Centro) con epicentro a 48 km al sureste de Crucecita, Oaxaca; sus coordenadas son latitud 15.62, longitud –95.71 y su profundidad fue de 9 km.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer que, tras el sismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó los protocolos de monitoreo y evaluación de posibles daños.
Aguinaldo 2025: qué hacer si no te lo pagan este sábado 20 de diciembre
“Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.6 con epicentro al este de Crucecita, Oaxaca”, escribió en su cuenta de X el gobernador.
Un momento después informó de la actualización de la magnitud del movimiento
¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que, según los datos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el movimiento telúrico registrado esta noche no cumplió con los criterios necesarios para detonar la alerta a través de los altavoces de la Ciudad de México.
Medidas de prevención
- Toma medidas en tu hogar
Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.
- Planifica evacuación con tu familia
Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.
- En un sismo, conserva la calma
Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.
- Medidas para un retorno seguro a casa
Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.
- Prepara una mochila de vida
Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL