Patricia Highsmith, la dama del suspenso que retrató una realidad enfermiza

Celebramos los 100 años del nacimiento de Patricia Highsmith (Fort Worth, Texas, 19 de enero, 1921-Locarno, Suiza, 4 de febrero, 1995): narradora y ensayista estadounidense que alcanza la fama por sus obras de suspenso. Alcohólica, solitaria y misógina, tuvo una vida personal irresoluta y polémica. Sus temas morbosos no fueron bien acogidos por los lectores de Estados Unidos; ella, asombrada y asimismo indiferente, manifestó muchas veces que no entendía las razones de esa etiqueta: “Me inspiro en el arte, la psicología clínica y el mundo animal”, explicaba.

Dio a conocer más de 30 libros entre novelas, varias recopilaciones de relatos (Cuentos misóginos, Crímenes bestiales, Catástrofes...), un ensayo (El arte del suspense) y otros textos. Un vasto material inédito se ha encontrado en sus archivos.

La autora de El talento de Mr. Ripley abordó la incorrección, la falsedad y la culpabilidad, a través de personajes perfectamente caracterizados, quienes transitan por entreveros de maniáticos gestos y se sitúan en las coordenadas de los contornos entre la justicia y la perversidad. Extraños en un tren (1950) —dos hombres viajan juntos en un compartimento de un tren. Uno quiere matar a su mujer y el otro a su padre. Intercambio de asesinatos. El crimen perfecto. Pero la mentira y la culpa se ciernen sobre ellos— llevada a la pantalla grande por Alfred Hitchcock —adaptación y guion del gran Raymond Chandler— muestra esa dicotomía presente en sus cotizadas narraciones.

Presentación de una realidad deprimente, escabrosa y lúgubre. Algunas de sus novelas apelan a referencias homosexuales —Carol (1953) rechazada por varias editoriales por sus correrías lésbicas, apareció bajo el seudónimo de Claire Morgan y vendió más de un millón de ejemplares en pocos meses—. Configuró un discurso narrativo conciso enmarcado en una sobria conjunción donde seres marginales se debaten en la espiral de una ambigüedad moral movidos por la hipocresía en la intención de ascender socialmente. El gran novelista Graham Greene comentó sobre ella: “Uno no cesa de releerla. Ha creado un mundo original, cerrado, irracional, opresivo, donde no penetramos sino con un sentimiento personal de peligro y casi a pesar nuestro, pues tenemos enfrente un placer mezclado con escalofrío”.

Considerada por la crítica especializada como una de las mejores escritoras de su generación, en el reconocimiento del logro y presentación de unos personajes y tramas de complejas situaciones, millones de lectores de todo el mundo la convirtieron en un icono a pesar de sus desplantes y polémicas declaraciones: “¿Qué les interesan, mis libros o mi comportamiento? A nadie le tiene que preocupar mi vida personal, aquellos que ven una proyección de mí en mis ficciones se equivocan”.

Con los dividendos de los derechos cinematográficos de Extraños en un tren pudo viajar a Europa donde se inspiró para crear al personaje más exitoso de su carrera narrativa: el intemperante Tom Ripley, quien no es ni policía ni detective sino un inefable y perspicaz embaucador, delincuente y criminal ocasional. Personaje amoral, seductivo y manipulador sin escrúpulos que no es castigado nunca y logra siempre sus fines hasta alcanzar un ascenso social asombroso.

“Mister Ripley es el retrato de esa nueva burguesía que ha logrado inexplicablemente escalar socialmente”, declaró Highsmith en varias entrevistas. Serie de novelas presentada en célebres adaptaciones cinematográficas: emblemáticos actores interpretaron el papel de Tom Ripley en cine, televisión y radio: Alain Delon (A pleno sol, ajuste de El talento de Mr. Ripley, 1960); Dennis Hopper (El amigo americano, versión de El juego de Ripley, 1977); Matt Damon (El talento de Mr. Ripley, 1999); John Malkovich (El juego de Ripley, 2002); y Barry Pepper (Mr. Ripley el regreso, adaptación de La máscara de Ripley, 2005), entre otros.

Patricia Highsmith, autora de clásicos de la novela negra habría cumplido hoy, martes 19 de enero, cien años; pero, los lectores no la olvidan, al contrario: sigue suscitando fascinación, sus libros se venden como pan caliente. Un nuevo volumen escarba en sus “demonios, lujurias y extraños deseos”. La editorial Bloomsbury lanza hoy una biografía que abreva de sus diarios personales, entrevistas y perfiles personales: Devils, Lusts and Strange Desires. The Life of Patricia Highsmith (Demonios, lujurias y deseos extraños. La vida de Patricia Highsmith), rubricada por Richard Bradford, profesor investigador de la lengua inglesa en la Universidad de Ulster. La dama del suspenso, sigue siendo noticia.

El dato: Otras de sus novelas que fueron adaptadas al séptimo arte fueron No beses a un extraño, dirigida por Robert Sparr; y Tira a mamá del tren.