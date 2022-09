Paul Muldoon: Ante la tristeza, lo único que nos queda es reír

El reconocido poeta irlandés Paul Muldoon, ganador del Premio Pulitzer de Poesía y autor de 14 colecciones de poesía, entre éstas, Howdie-Skelp, considera que México e Irlanda son parecidos por la manera que tienen de reírse de la muerte o ante la tragedia. “Sólo nos queda reír”, afirma a La Razón haciendo la mueca de una gran carcajada, que se confunde con una especie de lamento.

El gesto no es casual, para Muldoon la risa y el llanto son casi lo mismo. Sin embargo, en sus elegías, composiciones líricas en que se lamenta la muerte una persona o cualquier acontecimiento infortunado, expresa la tristeza que le dejó la pérdida de sus seres amados: sus padres y su hermana, en un principio, y a quienes se sumaron después, Mary Farl Powers uno de sus grandes amores, así como a Leonard Cohen y Seamus Heaney.

Los escritos están reunidos en el libro Elegías (Trilce, 2022) traducido al español por Pura López Calomé. “Al ver a mi padre de pie en el bajío/se me ocurrió que esos espinosos/podrían haber sido pirañas/y el río, una alfombra roja/desarrollada desde ahí/O me pregunto ahora si estaría muerto o dormido/pues, de estar muerto, yo mantendría tu tumba/en secreto y a resguardo”, es parte de “El padre despierta”, que escribió sobre su papá.

En la tradición irlandesa, la línea que divide a los vivos y los muertos es muy delgada, entonces constantemente se cruza de un lado a otro, en Halloween y el Día de Muertos, las almas regresan. En México por lo que sé el Día de Muertos la gente se divierte mucho Paul Maldoon

“Todos los poemas están basados en la tristeza, pero independientemente de eso, una de las maneras que usamos de duelo es el humor, todos hemos vivido una experiencia que es tan traumatizante, tan triste que lo único que podemos hacer es reír.

“Puede haber muchas tragedias y cosas terribles como los campamentos de los nazis, la guerra en Ucrania, pero también, uno de los motivos por los que la gente puede salir adelante es que de alguna forma encuentran el lado gracioso o divertido de ese tipo de situaciones”, apunta Muldoon, quien se encuentra de visita en Querétaro como parte del Hay Festival.

Para el poeta, escribir esas elegías sobre la pérdida fue una terapia, expresar su manera de ser y estar en cada proceso del luto que vivía.

“Una de las cosas que hace la poesía es que es una manera de terapia; por ejemplo, en la terapia basada en los fundamentos de Freud, la gente habla, la poesía es similar, escribir poemas es un tipo de catarsis, de entender qué está sucediendo y asimilarlo”, afirma el también galardonado con el premio T.S. Eliot de 1994.

Como la poesía para Muldoon es una forma de catarsis, al inicio de la pandemia de Covid-19, compartió, también se dedicó a escribir una especie de “diario poético”.

“En abril de 2020 estaba viviendo en Nueva York, había mucha gente muriendo, el Central Park se había convertido en un hospital y escribía en mi diario, en forma de soneto, lo que sucedía; escribí lo que sentía, lo que veía y lo escuchaba día con día”, comenta.

La gente teme a la poesía. Si bien, durante la pandemia mucha gente volvió a leer poesía, Muldoon considera que aún sigue habiendo pocos lectores, incluso en la misma Irlanda, su país natal. Dice que uno de los factores es porque la gente “le teme”.

“Creo que no es común que en Irlanda lean poesía, es lamentable que no se lea la poesía independientemente del lugar que sea, creo que no la leen porque le tienen miedo, como en muchas cosas en el mundo, se teme lo que se desconoce”, expresa.

Señala que mucha gente piensa que la poesía no es acerca de ellos, “que no es algo que los identifica, que es sobre alguien más. Cuando leen poemas contemporáneos se dan cuenta que sí es sobre ellos, muchas es veces ese miedo a la poesía es por cómo se hace el acercamiento a la poesía misma, se genera ya esa separación y ese miedo”.

Muldoon les dice a las personas que la poesía está más cerca a ellos de lo que creen, incluso ve que hay cada vez una tendencia por plasmar en versos lo más ordinario.

“En el siglo XX y XXI ya no se escribe la poesía sobre cosas extraordinarias sino de la vida diaria, uno de los ejemplos muy claros es William Carlos Williams, uno de sus poemas es sobre un refrigerador, seguramente cuando se leyó en el mundo se preguntaron, ¿se puede tener un poema sobre esto?; no es algo nuevo de ley, pero se ha vuelto más constante, la gente ya se dedica a eso, en lugar de buscar cosas extraordinarias, si pones la mira fija en algo vas a encontrar lo extraordinario en lo simple”, comenta Muldoon mientras mira un florero que está frente a él, como tratando de crear en ese instante un poema sobre ese objeto.

