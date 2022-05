“Quiero que volteen la mirada hacia Centroamérica”

Ximena Santaolalla (Hidalgo, México, 1983), escritora, abogada y psicóloga, se alzó con el Premio Mauricio Achar Literatura Random House 2021 con la novela A veces despierto temblando (Literatura Random House, 2022), que aborda las secuelas de los entrenamientos de milicianos de élite a través de trece personajes, los cuales fueron protagonistas y/o víctimas de la violencia de los kaibiles guatemaltecos durante la sanguinaria dictadura del genocida Efraín Ríos Montt.

Novela documental que devela episodios de cómo el Estado entrenó a estos militares con el objetivo de deshumanizarlos hasta convertirlos en personas sin escrúpulos y estimularlos a la represión y terror hacia la población civil. Los datos son aterradores: durante el mandato de Ríos Montt (marzo, 1982–agosto, 1983), alrededor de 100 mil civiles fueron asesinados/desaparecidos, lo cual representó el exterminio del 1.5 por ciento de la población total de Guatemala.

“Trabajé durante cinco años en una investigación y documentación y asimismo de experimentación escritural para poder darle forma a este capítulo atroz de la historia reciente de Guatemala. Quise hablar de ese país vecino que comparte 871 kilómetros de frontera con nosotros. Límite geográfico que no borra los índices de amores, amistades, desamores y también crueldades contiguas”, expresó a La Razón, Santaolalla, también psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia.

En el buen sentido, yo espero que este libro duela.

La poeta dominicana Yaissa Jiménez se refería a un libro que “rasguña por dentro”. Quiero que los lectores volteen

la mirada hacia Centroamérica y que juntos compartan

el sufrimiento histórico que la acorrala

Ximena Santaolalla, Escritora

¿Cómo inicia esta obsesión suya por la historia política de Guatemala? Todo comienza en 2015. País fascinante, a veces enigmático, lleno de hechizos, el cual yo concebía como un territorio paradisiaco: volcanes, selvas, textiles, quetzales y un atractivo colorido humano; pero, de pronto me empezó a doler cuando me sumergí en reportajes de prensa sobre el espanto en sus comunidades.

¿Hay bocetos primarios de esta novela? Escribí varios relatos breves sobre tres personajes que están ahora en el libro: Dedos, Chinchilla y Aruma. Quizás, en esos textos está el germen de la novela.

¿Concibe usted a Guatemala como un coro de voces, como un mosaico? Así la veo, un conglomerado de personas y pueblos magníficos, sobrevivientes de forma sobrenatural: la violencia es atroz, nadie debería padecerla. Tenía urgencia por contar todo ese horror.

¿Se entrelazan lo documental, la crónica, el testimonio y la ficción? Es una novela de ficción. No reproduce las experiencias de ninguna persona, pero está infundida en muchos rostros reales.

¿Testimonios que la impulsaron a sospechar lo terrible? Lo aciago está, es visible: no hace falta recurrir a la imaginación; pero, esas confesiones, y otras que no están recogidas en el libro, me llevaron a figurar episodios e historias de personajes que pudieron existir, incluso que seguramente existieron.

¿Fábula enmarcada en el dolor? En el buen sentido, yo espero que este libro duela. La poeta dominicana Yaissa Jiménez se refería a un libro que “rasguña por dentro”. Quiero que los lectores volteen la mirada hacia Centroamérica y que juntos compartan el sufrimiento histórico que la acorrala.

A veces despierto temblando