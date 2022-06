Recorre desde Bach hasta los Beatles

Circula en librerías un volumen singular: Calla y escucha. Ensayos sobre música: de Bach a los Beatles (Turner, 2022), del músico y editor Eduardo Huchín Sosa (Campeche, 1979), en el cual se dilucidan de manera cordial asuntos circunscritos al arte sonoro, sus protagonistas y los diletantes que lo consumen. Viaje por semblanzas de compositores, comentarios de películas, crónicas periodísticas, fonogramas, videoclips y agrupaciones de rock, entre otras referencias, para comentar el rol y la presencia irrefutable de la música en la sociedad.

¿Por qué Bach nos sigue inquietando? ¿En qué reside la trascendencia de los Beatles? ¿Cómo sobrevive un músico? ¿Quién fue Gabilondo Soler, Cri-Cri? ¿La música y el humor están divorciados? o ¿Qué importancia juegan los videoclips en la asociación imagen-música? Huchín Sosa se detiene en estas interrogantes para suscribir, a través de los ocho ensayos del libro, una invitación a desempolvar y aguzar los oídos ante la riada musical que nos acecha a diario.

Textos que van de la música de concierto al rock, del blues a Los Beatles, de la banda sonora del cine a la música religiosa, de Bach a Chuck Berry, de Mozart a Les Luthiers, de Francisco Gabilondo Soler a John Cage, sin desdeñar acotaciones a obras como Jesucristo Superestrella, los dibujos animados (“Tom y Jerry”, “El Coyote” y “El Correcaminos” ...) y referencias de filmes y biografías de figuras trascendentes de la manifestación artística de más presencia en los índices emocionales del ser humano.

Me interesa mostrar a los compositores clásicos desde su faceta humana, crearon grandes piezas musicales, pero eran como nosotros: tenían problemas económicos y emocionales, sufrían por desamor o amaban con pasión. En los textos hay un poco la intención de humanizarlos

El presupuesto imperante de este libro de ensayo se sustenta en el afán de dialogar con los lectores acerca de la pluralidad de gratificaciones que regala la experiencia auditiva cuando nos imbuimos en los espacios melodiosos: “La música, misteriosa forma del tiempo”, escribió Borges

“La experiencia musical no deriva en escuchar un disco de moda o asistir y gritar en el concierto de la banda preferida: no, la experiencia musical está sustentada y se repliega en muchos actos, en muchas formas. Es el objetivo sustancial que dilucido en este libro. La música y sus incidencias en la sociedad, en el comportamiento humano”, expresó en entrevista con La Razón, Eduardo Huchín Sosa, también integrante del dueto vocal Doble vida.

¿Pretende usted darle herramientas al lector para que escuche la música de manera analítica? La música nos ronda y el placer es su principal fundamento, no quiero excluir a nadie por sus gustos musicales. Quizás, lo que pretendo, modestamente, es ampliar la mirada del lector y despertar su curiosidad a explorar nuevas músicas. Por eso mi referencia a los Beatles, clásico grupo popular, al que podemos, por ejemplo, escuchar desde diferentes perspectivas.

¿Invitación al universo de la música clásica, a veces referido como algo difícil? Me interesa mostrar a los compositores clásicos desde su faceta humana, crearon grandes piezas musicales, pero eran como nosotros: tenían problemas económicos y emocionales, sufrían por desamor o amaban con pasión. En los textos hay un poco la intención de humanizarlos y develarlos en la lucha para sobrevivir.

¿Se detiene usted en mujeres que han jugado un papel importante en la historia de la música? Muchas veces los estudios académicos no las tomaban en cuenta. Una serie de visiones negativas y segregaciones han asediado a las mujeres a lo largo de la historia de la música, las perspectivas han cambiado; hoy es imposible desdeñar las contribuciones de las mujeres en el arte musical.

¿Lo ‘popular’ (pop, rock, jazz, blues, canción infantil...), lo ‘culto’ y el humor? Ensayos heterogéneos que huyen de la musicología académica. Estoy familiarizado con todas esas manifestaciones, no veo diferencia entre escuchar a John Cage, Bernstein, Chuck Berry, Wagner o al Johann Sebastian Mastropiero de Les Luthiers. Me interesa la poesía de las canciones infantiles de Gabilondo Soler, así como me entusiasmo con un blues.

